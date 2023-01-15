В Ростовской области фонд помощи детям-инвалидам вывесил баннеры с военными, погибшими в СВО

Ростовская область

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  • © Скриншот сайта azov-fond-deti.ru
    © Скриншот сайта azov-fond-deti.ru
  • © Скриншот сайта azov-fond-deti.ru
    © Скриншот сайта azov-fond-deti.ru

Благотворительный фонд «Будущее детям» потратил президентский грант на рекламу спецоперации с портретами военных, погибших в спецоперации в Украине

На билбордах Азова Ростовской области появились плакаты с портретами военных, погибших в спецоперации в Украине. Эту акцию памяти погибших горожан провел городской общественный благотворительный фонд «Будущее детям», помогающий детям-инвалидам. Информация о плакатах с фотографиями разместил сайт фонда.

«Им нужны руки папы»:

13 января мэр Азова Владимир Ращупкин сообщил, что фонд установил баннеры «в рамках проекта «Семья защитника» президентского гранта».

По этому проекту фонд отчитывался и о других событиях: новогоднем утреннике для детей погибших на войне и психологических тренингах для семей погибших в СВО.

«Специальный проект «Семья защитника» направлен на преодоление кризисного состояния членов семей погибших, раненных военнослужащих азовского региона в специальной военной операции», — высказались сотрудники фонда на своем сайте.

Как сообщали Юга.ру, 12 января стало известно, что Генштаб ВС РФ отменил указания об отсрочках от мобилизации отцам трех детей и детей-инвалидов. Минобороны заявило, что они «несли исключительно рекомендательный характер». После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что указания «продолжит действовать» — то есть продолжит иметь статус необязательных рекомендаций из документа для служебного пользования.

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