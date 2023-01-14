Власти Анапы обратились в Президиум Верховного Суда, чтобы добиться запрета строительства ЖК на месте винзавода

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Мэрия Анапы https://t.me/anapaofficial/7948
    © скриншот из телеграм-канала Мэрия Анапы https://t.me/anapaofficial/7948

Речь идёт о строительстве комплекса 20-этажных домов на месте винзавода «Лазурный»

В администрации считают, что застройщик собирается строить огромный жилой комплекс на 1839 квартир без социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также, по словам главы, на двух гектарах земли коммерсант планирует построить жилье, которое предполагает 20 гектаров по градостроительным нормам.

Помимо этого, по генплану курорта и правилами землепользования и застройки, территория участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку.

«Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного Суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений», — заявил мэр города-курорта.

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В декабре 2022 года жители Анапы выходили на митинг против строительства ЖК. Юга.ру писали об этом здесь.

В Верховный суд мэрия Анапы обратилась в ноябре 2022 года. Ранее на строну застройщика встал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Тяжбы продолжаются. Разрешение на строительство коммерсант получил в 2019 году, а в 2020 его отменила мэрия Анапы.

Ранее Юга.ру рассказывали подробно о том, как власти и жители борются со строительством объекта.

Анапа Строительство

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