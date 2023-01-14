Власти Анапы обратились в Президиум Верховного Суда, чтобы добиться запрета строительства ЖК на месте винзавода

В администрации считают, что застройщик собирается строить огромный жилой комплекс на 1839 квартир без социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также, по словам главы, на двух гектарах земли коммерсант планирует построить жилье, которое предполагает 20 гектаров по градостроительным нормам.

Помимо этого, по генплану курорта и правилами землепользования и застройки, территория участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку.

«Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного Суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений», — заявил мэр города-курорта.