Власти Анапы обратились в Президиум Верховного Суда, чтобы добиться запрета строительства ЖК на месте винзавода
Речь идёт о строительстве комплекса 20-этажных домов на месте винзавода «Лазурный»
В администрации считают, что застройщик собирается строить огромный жилой комплекс на 1839 квартир без социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также, по словам главы, на двух гектарах земли коммерсант планирует построить жилье, которое предполагает 20 гектаров по градостроительным нормам.
Помимо этого, по генплану курорта и правилами землепользования и застройки, территория участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку.
«Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного Суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений», — заявил мэр города-курорта.
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В декабре 2022 года жители Анапы выходили на митинг против строительства ЖК. Юга.ру писали об этом здесь.
В Верховный суд мэрия Анапы обратилась в ноябре 2022 года. Ранее на строну застройщика встал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Тяжбы продолжаются. Разрешение на строительство коммерсант получил в 2019 году, а в 2020 его отменила мэрия Анапы.
Ранее Юга.ру рассказывали подробно о том, как власти и жители борются со строительством объекта.