Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре может обойтись в 600 млн рублей

По словам чиновника, стоимость работ по ремонту Тургеневского моста может увеличиться на 100 млн рублей. Изначально проект оценивался в 500 млн. рублей.

«Что касается реконструкции Тургеневского моста, проект уже разработан, он подразумевает практически полную замену балок пролетных строений, частичную замену опор, лестничных сходов. Оценивается он в 500 млн рублей. Думаю, что с учетом индексации в ближайшие годы стоимость реализации возрастёт до 600 млн рублей», — сообщил заместитель главы Краснодара РБК.

О реконструкции Тургеневского моста Юга.ру писали в начале ноября. Срок реализации строительно-монтажных работ составит 14,5 месяцев. В администрации сообщали, что к ремонту приступят, построив новый Яблоновский мост, уточнив, что «тут нет точных дат».