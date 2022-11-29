Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре может обойтись в 600 млн рублей

Краснодарский край

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  • Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Об этом 29 ноября рассказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов

По словам чиновника, стоимость работ по ремонту Тургеневского моста может увеличиться на 100 млн рублей. Изначально проект оценивался в 500 млн. рублей. 

 «Что касается реконструкции Тургеневского моста, проект уже разработан, он подразумевает практически полную замену балок пролетных строений, частичную замену опор, лестничных сходов. Оценивается он в 500 млн рублей. Думаю, что с учетом индексации в ближайшие годы стоимость реализации возрастёт до 600 млн рублей»,сообщил заместитель главы Краснодара РБК.

О реконструкции Тургеневского моста Юга.ру писали в начале ноября. Срок реализации строительно-монтажных работ составит 14,5 месяцев. В администрации сообщали, что к ремонту приступят, построив новый Яблоновский мост, уточнив, что «тут нет точных дат».

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В интервью Архипов также заявил, что скорее всего будут освоены все 4,5 млрд рублей, выделенные департаменту транспорта и дорожного хозяйства в 2022 году по краевым программам.

Больше 1 млрд рублей город заплатит в качестве аванса производителям троллейбусов за 60 машин. Большую сумму также направят подрядчикам, которые выиграли торги на реконструкцию 7 объектов уличной сети. Затронул Архипов и проблему подтоплений Музыкального микрорайона, по словам чиновника, на улице Есенина построят ливневую канализацию.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют реконструировать улицу Симферопольскую и пустить по ней общественный транспорт.

Дороги Краснодар Транспорт Яблоновский мост

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