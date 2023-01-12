Краевой СК зафиксировал температуру ниже нормы в школе Старокорсунской

Краевой СК начал проверку в школе №86 станицы Старокорсунской. Следователи выехали на место и зафиксировали в классах температуру ниже нормы.

Также для установления всех причин случившегося ведомство изымет техническую документацию по строительству школы и тепловых сетей. Проверку контролирует глава краевого СК Андрей Маслов. По её окончании примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Раннее проверку в школе начала краевая прокуратура. В ведомстве обещали оценить работу теплоснабжающей организации и соблюдение школой требований законодательства об образовании, выполнению санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, 10 января в соцсетях появилась информация, что в школе проблемы с отоплением. По словам родителей, дети находились на уроках в куртках, а некоторым даже сокращали учебное время. В «Краснодартеплоэнерго» сказали, что проблемы возникли из-за отклонения в работе котельной, которая подаёт тепло в новый корпус 86-ой школы.