В новой школе в станице Старокорсунской больше месяца проблемы с отоплением

Родители учеников школы №86 в станице Старокорсунской рассказали в соцсетях, что с декабря в учреждении нет отопления. По их словам, детям приходится сидеть на уроках в куртках, а первоклассникам даже сократили время занятий.

«Родители забили тревогу, начали обращаться к классным руководителям, завучу, директору, но их устно заверили, что меры принимаются, жаловаться никуда не надо, мол мы написали и сообщили куда надо. Родителей не пускали в классы для замера температуры в кабинетах, наверно есть что скрывать. Появились версии что холодно из-за ветров, что дует из-под подоконников, что окна большие, а батареи маленькие и не справляются, что угловые классы и в них холоднее», — написали родители.

Автор поста рассказал, что 10 января родители обратились в краснодарский департамент образования, но там посоветовали «детям посидеть в куртках и подождать потепления».

Юга.ру не удалось получить оперативные комментарии от администрации Краснодара и руководства школы. Также редакция направила официальный запрос в краевое Министерство образования, науки и молодежной политики.

Новый учебный корпус школы открыли 1 сентября 2022 года. По информации пресс-службы мэрии, он состоит из пяти блоков: общешкольного, медицинского, учебного, информационно-библиотечного, спортивного. На их оснащение оборудованием выделили 115 млн рублей. Вместе со строительством власти обещали обустроить территорию и «наладить надежное отопление».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 января отключили отопление в ЖК на улице Лавочкина. Причиной стало то, что сотрудники УК самостоятельно прикрыли задвижку в колодце.