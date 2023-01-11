На Крещение в Краснодаре оборудуют 10 купелей

Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений храмов Краснодара в праздник Крещения Господня. В графике помимо времени начала литургий также указаны часы освящения воды и мест для купания. Окунуться в воду желающие смогут уже в Крещенский сочельник.

Места для омовений 18 января: