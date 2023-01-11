На Крещение в Краснодаре оборудуют 10 купелей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 и 19 января в краснодарских храмах пройдут праздничные литургии

Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений храмов Краснодара в праздник Крещения Господня. В графике помимо времени начала литургий также указаны часы освящения воды и мест для купания. Окунуться в воду желающие смогут уже в Крещенский сочельник.

Места для омовений 18 января:

  • Храм Рождества Богородицы в станице Старокорсунской на улице Закрытой 18 и 19 января (в пойме реки Кубань);
  • Храм святителя Николая Мирликийского чудотворца на улице Средней 18 и 19 января (в купели на территории храма);
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Елизаветинская на улице Винника 18 января (на территории храма).

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Крещенские купания 19 января:

  • Храм святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Старокубанской (в озере Старая Кубань);
  • Храм святителя Николая Чудотворца на улице Трудовой Славы (в озере Старая Кубань);
  • Храм Рождества Христова на Рождественской набережной (в реке Кубань);
  • Храм Святого Страстотерпца Царя Николая на улице Курортный (в озере Старая Кубань);
  • Храм Иоанна Крестителя на улице Уральской (в купели на территории храма);
  • Храм Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина на улице Пластунской (на территории храма);
  • Храм Иоанно-Юрьевский в поселке Краснодарском на улице Сорока (в бассейне под открытым небом).

19 января на реке Кубань в районе храма Рождества Христова также пройдет крестный ход. Он начнется в 10:00.

Ранее Юга.ру рассказывали как на Кубани встретили Рождество. В ночь на 7 января более 500 храмов Краснодарского края провели праздничные службы.

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