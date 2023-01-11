На Крещение в Краснодаре оборудуют 10 купелей
18 и 19 января в краснодарских храмах пройдут праздничные литургии
Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений храмов Краснодара в праздник Крещения Господня. В графике помимо времени начала литургий также указаны часы освящения воды и мест для купания. Окунуться в воду желающие смогут уже в Крещенский сочельник.
Места для омовений 18 января:
- Храм Рождества Богородицы в станице Старокорсунской на улице Закрытой 18 и 19 января (в пойме реки Кубань);
- Храм святителя Николая Мирликийского чудотворца на улице Средней 18 и 19 января (в купели на территории храма);
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Елизаветинская на улице Винника 18 января (на территории храма).
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Крещенские купания 19 января:
- Храм святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Старокубанской (в озере Старая Кубань);
- Храм святителя Николая Чудотворца на улице Трудовой Славы (в озере Старая Кубань);
- Храм Рождества Христова на Рождественской набережной (в реке Кубань);
- Храм Святого Страстотерпца Царя Николая на улице Курортный (в озере Старая Кубань);
- Храм Иоанна Крестителя на улице Уральской (в купели на территории храма);
- Храм Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина на улице Пластунской (на территории храма);
- Храм Иоанно-Юрьевский в поселке Краснодарском на улице Сорока (в бассейне под открытым небом).
19 января на реке Кубань в районе храма Рождества Христова также пройдет крестный ход. Он начнется в 10:00.
Ранее Юга.ру рассказывали как на Кубани встретили Рождество. В ночь на 7 января более 500 храмов Краснодарского края провели праздничные службы.
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