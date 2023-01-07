В Краснодарском крае встретили Рождество

«Всех православных жителей нашего края поздравляю с Рождеством Христовым. Этот праздник объединяет, дарит веру в добро, напоминает, как важно делиться с близкими заботой и вниманием. Сегодня во всех храмах Кубани звучат молитвы о здравии, благополучии, помощи в делах. Уверен, особая сила Рождества поможет нам жить в мире, согласии и преодолеть все трудности», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Прикоснуться к христианскому празднику краснодарцам можно и 8 января: в 9:00 в храме Рождества Христова проведут литургию, в 17:00 в Екатерининском кафедральном соборе пройдёт вечерня.

К празднованию привлекли спасателей и пожарных: более тысячи сотрудников МЧС следят за безопасностью посетителей церквей и соборов. Они также проинструктировали священнослужителей. В дежурствах на службах участвуют полицейские и работники администраций.

Как писали Юга.ру, между городами России и Краснодарского края запустили около 300 дополнительных поездов на Рождество. А к концу прошлого года у половины россиян не было праздничного настроения.

Здесь можно посмотреть, как в крае отмечали Рождество раньше: в 2015 году в Краснодаре и в 2016 году в Сочи.