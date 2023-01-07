В Краснодарском крае встретили Рождество
До 8 января в храмах Краснодарского края будут идти рождественские службы
В ночь на 7 января более 500 храмов Краснодарского края провели праздничные службы.
Губернатор Вениамин Кондратьев пришёл на богослужение в Свято-Екатерининский кафедральный собор.
«Всех православных жителей нашего края поздравляю с Рождеством Христовым. Этот праздник объединяет, дарит веру в добро, напоминает, как важно делиться с близкими заботой и вниманием. Сегодня во всех храмах Кубани звучат молитвы о здравии, благополучии, помощи в делах. Уверен, особая сила Рождества поможет нам жить в мире, согласии и преодолеть все трудности», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Божественную литургию провёл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Мэр Краснодара Евгений Наумов также поздравил горожан.
Прикоснуться к христианскому празднику краснодарцам можно и 8 января: в 9:00 в храме Рождества Христова проведут литургию, в 17:00 в Екатерининском кафедральном соборе пройдёт вечерня.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ночью посетил кафедральный собор святого равноапостольного князя Владимира. Литургию здесь провёл епископ Сочинский и Туапсинский Герман.
К празднованию привлекли спасателей и пожарных: более тысячи сотрудников МЧС следят за безопасностью посетителей церквей и соборов. Они также проинструктировали священнослужителей. В дежурствах на службах участвуют полицейские и работники администраций.
Как писали Юга.ру, между городами России и Краснодарского края запустили около 300 дополнительных поездов на Рождество. А к концу прошлого года у половины россиян не было праздничного настроения.
Здесь можно посмотреть, как в крае отмечали Рождество раньше: в 2015 году в Краснодаре и в 2016 году в Сочи.
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