В Рождество в Краснодарском крае родились 44 ребёнка
В Рождественскую ночь в Краснодарском крае родились 44 ребёнка
На свет появились 25 мальчиков и 19 девочек. Ближайшее время они будут находиться в роддомах, но совсем скоро станут частью своих семей.
В новогоднюю ночь в столице Кубани родились 9 малышей. Всего 1 января в крае появились на свет 26 младенцев.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запустили скрининг младенцев на СМА. Узнали, как он проходит и что будет с этими детьми дальше.
6 января, 11:08Засуха, дефицит воды и отток туристов.
Экологи рассказали, как изменится климат Краснодарского края через 25 лет