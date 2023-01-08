В Рождество в Краснодарском крае родились 44 ребёнка

На свет появились 25 мальчиков и 19 девочек. Ближайшее время они будут находиться в роддомах, но совсем скоро станут частью своих семей.

В новогоднюю ночь в столице Кубани родились 9 малышей. Всего 1 января в крае появились на свет 26 младенцев.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запустили скрининг младенцев на СМА. Узнали, как он проходит и что будет с этими детьми дальше.