В Краснодаре откроется выставка работ Густава Климта и Эгона Шиле

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

12 января в Краснодаре откроют выставку австрийских художников-модернистов

С 12 января по 26 февраля в краевом выставочном зале изобразительных искусство можно увидеть репродукции картин Густава Климта и Эгона Шиле. Выставка «Золото модерна» включает более 70 работ знаменитых австрийских живописцев. Кураторы подготовили описания сюжетов и нашли историю создания каждой картины.

Репродукции выполнили в технике цифровой печати «жикле» — с её помощью точно воспроизводят оттенки, характер мазков и даже трещины лака на натуральном холсте. 

Густав Климт — автор знаменитых «Поцелуя» и «Данаи» — стал одним из первых венских модернистов. Он писал символические композиции, портреты и пейзажи, создавая объём из орнамента и мелких цветовых пятен. Художник искал вдохновение в женской красоте. 

Эгон Шиле — австрийский экспрессионист, один их учеников и последователей Климта. Автопортреты Шиле искусствоведы изучают как отдельный феномен: художник будто изобразил хрупкость и противоречивость своего «я», примеряя разные образы, гримасничая, запечатлевая наготу. Шиле много внимания уделял позам и жестам персонажей, подчинял их выдуманному языку тела, а не повторял естественные эмоциональные реакции. 

Билет для взрослого стоит 450 рублей, льготная цена — 300 рублей. Оплатить можно Пушкинской картой. 

Музей находится на Рашпилевской, 32 и работает с 12:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Художники

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