ГК ТОЧНО претендует на пять номинаций за лучшее и доступное жилье в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
    Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО стал финалистом сразу в пяти номинациях всероссийского градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК»

Единый ресурс застройщиков опубликовал список номинантов в конкурсе, который должен определять лучшие жилые комплексы в РФ и в отдельных регионах.

В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали 674 застройщиков из 33 регионов России по 1056 жилым комплексам. В первой региональной группе номинаций оказались 274 финалиста.

Победители ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023.

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ГК ТОЧНО претендует на призы в следующих номинациях:

  • «Лучший ЖК в ЮФО, среднеэтажные дома» со значительным отрывом от конкурентов с жилым кварталом «Белые Росы»;
  • «Лучший ЖК Краснодарского края» с самым масштабным проектом компании — микрорайоном «Родные Просторы»;
  • «Лучший ЖК в Краснодаре» с жилым комплексом «Стрижи»;
  • «Доступное жилье в Причерноморье» с ЖК «Босфор» в Новороссийске;
  • «Доступное жилье в Краснодаре» с ЖК «Сказка Град».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае около 70% недвижимости покупают онлайн не глядя. Это почти в два раза больше, чем в Москве.

ГК ТОЧНО Жилье Конкурсы Краснодар Новороссийск Рейтинги Строительство

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