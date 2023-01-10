Федеральный девелопер ТОЧНО стал финалистом сразу в пяти номинациях всероссийского градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК»

Единый ресурс застройщиков опубликовал список номинантов в конкурсе, который должен определять лучшие жилые комплексы в РФ и в отдельных регионах.

В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали 674 застройщиков из 33 регионов России по 1056 жилым комплексам. В первой региональной группе номинаций оказались 274 финалиста.

Победители ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023.