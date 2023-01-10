ГК ТОЧНО претендует на пять номинаций за лучшее и доступное жилье в Краснодарском крае
Федеральный девелопер ТОЧНО стал финалистом сразу в пяти номинациях всероссийского градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК»
Единый ресурс застройщиков опубликовал список номинантов в конкурсе, который должен определять лучшие жилые комплексы в РФ и в отдельных регионах.
В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали 674 застройщиков из 33 регионов России по 1056 жилым комплексам. В первой региональной группе номинаций оказались 274 финалиста.
Победители ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023.
ГК ТОЧНО претендует на призы в следующих номинациях:
- «Лучший ЖК в ЮФО, среднеэтажные дома» со значительным отрывом от конкурентов с жилым кварталом «Белые Росы»;
- «Лучший ЖК Краснодарского края» с самым масштабным проектом компании — микрорайоном «Родные Просторы»;
- «Лучший ЖК в Краснодаре» с жилым комплексом «Стрижи»;
- «Доступное жилье в Причерноморье» с ЖК «Босфор» в Новороссийске;
- «Доступное жилье в Краснодаре» с ЖК «Сказка Град».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае около 70% недвижимости покупают онлайн не глядя. Это почти в два раза больше, чем в Москве.