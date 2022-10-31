Около 70% жилья в Краснодарском крае покупают не глядя

В Краснодарском крае около 70% недвижимости покупают онлайн. Это почти в два раза больше, чем в Москве

Специалисты агентства DUGA Real Estate Branding выяснили, что в Краснодарском крае 70% сделок с недвижимостью происходят онлайн. В Москве общее количество таких сделок составляет от 20% до 40%. Рост онлайн-покупок недвижимости по всей России начался вместе с пандемией коронавируса.

Аналитики объяснили, что во многом это связано со структурой спроса — строящееся жилье в крае покупают люди из других регионов. В курортных районах края недвижимость пользуется спросом у тех, кто занимается арендным бизнесом. Но отмечается, что онлайн-сделки часто приносят проблемы. У покупателей не оправдываются ожидания по качеству.

Кроме того, в третьем квартале 2022 года Краснодарский край занял третье место по стоимости квадратного метра недвижимости, по данным Минстроя России. Средняя рыночная стоимость «квадрата» в регионе составила 157 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Москве, которые занимают 1 и 2 место, это 163 и 161 тыс. за квадратный метр.

«Некоторые из тех проектов, что реализуются в Краснодаре и Сочи как бизнес-класс, в Москве по сервисам и ТЭПам отнесли бы скорей к комфорт-классу. Я думаю, что в ближайшие годы рынок недвижимости Краснодарского края ждет серьезная трансформация, у региона есть все шансы стать российским аналогом технологичного и современного Дубая. Местные крупные игроки уже начали работу и с продуктовым маркетингом, и с повышением качества», — прокомментировал руководитель агентства Юрий Нарвин

Ранее Юга.ру рассказывали, что с начала частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать на 52% квартир больше. При этом спрос на аренду упал на 38%. А Сочи и Геленджик попали в тройку лидеров по дороговизне жилья среди городов России.