«Проявление необоснованной жестокости». В Сочи зоозащитник вышел на одиночный пикет перед цирком, его задержали

В Сочи 7 января активист «Альянса Защитников Животных» Юрий Корецких вышел на одиночный пикет к городскому цирку. Мужчина стоял с плакатом у входа в здание, затем к нему подошли полицейские.

На акцию Корецких вышел через три дня после шоу, на котором лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Как рассказал сам дрессировщик, у животных начался загул и между ними произошел конфликт. Мужчина попытался разнять львов, но один из них набросился на него.

«Было видно, после того, как лев не представлял для дрессировщика опасности, он просто со злости кинул в него тумбу. В этом не было никакой необходимости, это просто проявление необоснованной жестокости. Представьте, что если он сделал публично у всех на глазах, то что он делает, когда никто не видит», — сказал активист Юрий Корецких.