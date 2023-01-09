«Проявление необоснованной жестокости». В Сочи зоозащитник вышел на одиночный пикет перед цирком, его задержали
Активист вышел с плакатом к городскому цирку после случая с нападением льва на дрессировщика
В Сочи 7 января активист «Альянса Защитников Животных» Юрий Корецких вышел на одиночный пикет к городскому цирку. Мужчина стоял с плакатом у входа в здание, затем к нему подошли полицейские.
На акцию Корецких вышел через три дня после шоу, на котором лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Как рассказал сам дрессировщик, у животных начался загул и между ними произошел конфликт. Мужчина попытался разнять львов, но один из них набросился на него.
«Было видно, после того, как лев не представлял для дрессировщика опасности, он просто со злости кинул в него тумбу. В этом не было никакой необходимости, это просто проявление необоснованной жестокости. Представьте, что если он сделал публично у всех на глазах, то что он делает, когда никто не видит», — сказал активист Юрий Корецких.
В Альянсе рассказали, что в адрес зоозащитников выкрикивали оскорбления и угрозы, а сотрудники частного охранного предприятия «вели себя неадекватно». Затем активиста забрали полицейские и доставили в опорный пункт. Позже его отпустили без предъявления претензий. В УМВД Сочи оперативный комментарий по ситуации получить не удалось.
Юга.ру рассказывали, что летом 2021 года краснодарские активисты устроили перформанс против биеннале современного искусства в цирке на Урале. Дело в том, что в Екатеринбургском цирке проходят шоу с животными, которые подвергаются цирковой дрессуре. Активисты посчитали, что сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком популяризирует и узаконивает такую деятельность.