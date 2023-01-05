В сочинском цирке лев напал на дрессировщика

В Сочинском государственном цирке во время представления лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Жизнь мужчины спасла его коллега и жена Ольга Борисова, рассказал Макаренко в своем телеграм-канале.

«Разнимали драку двух львов, при этом еще двум не дали лезть в драку и загнали их домой, но пятый решил присоединиться к драке. Не уследили», — рассказал дрессировщик.

На кадрах видно, как двое дрессировщиков пытались успокоить львов, но животные не стали подчиняться. Один из львов накинулся на Макаренко со спины и мужчина упал на пол. Отогнала животное и помогла подняться дрессировщику его жена. После случившегося мужчина отработал еще два представления.