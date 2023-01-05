В сочинском цирке лев напал на дрессировщика
Инцидент произошел 4 января на новогоднем представлении
В Сочинском государственном цирке во время представления лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Жизнь мужчины спасла его коллега и жена Ольга Борисова, рассказал Макаренко в своем телеграм-канале.
«Разнимали драку двух львов, при этом еще двум не дали лезть в драку и загнали их домой, но пятый решил присоединиться к драке. Не уследили», — рассказал дрессировщик.
На кадрах видно, как двое дрессировщиков пытались успокоить львов, но животные не стали подчиняться. Один из львов накинулся на Макаренко со спины и мужчина упал на пол. Отогнала животное и помогла подняться дрессировщику его жена. После случившегося мужчина отработал еще два представления.
Макаренко рассказал телеграм-каналу Readovka, что у самцов сейчас загул и между животными произошел конфликт. Дрессировщик попытался разнять львов, чтобы они не получили травмы, но пострадал сам. Произошедшее он назвал «обычной рабочей ситуацией».
Дрессировщик Эдгар Запашный написал в своем телеграм-канале, что львы отличаются от тигров тем, что во время провокаций они объединяются:
«И вот сегодня в подтверждение моих слов произошло нападение Льва на моего коллегу Алексея Макаренко. На манеже сочинского цирка, под самый конец номера со львами, два молодых самца решили выяснить между собой отношения, и в тот самый момент, когда оба дрессировщика решили погасить конфликт, чтобы не допустить травм у животных, находящийся на манеже третий лев решил напасть на вмешавшегося в конфликт человека».
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Успенском районе во время циркового представления на четырехлетнюю девочку напала львица. ребенок сидел в первом ряду, а животное перепрыгнуло через ограждение.