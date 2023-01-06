Между городами России и Краснодарского края запустили около 300 дополнительных поездов на Рождество

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Железнодорожный вокзал Адлера © Фото (с) Нина Зотина
    Железнодорожный вокзал Адлера © Фото (с) Нина Зотина

С 6 по 8 января дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать между столичными городами и курортами Кубани

В последние дни новогодних каникул поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 млн россиян, сообщает пресс-служба РЖД. Последние три дня недели станут вторым пиковым периодом для поездок по железной дороге в праздничные выходные.  В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов. Они совершат поездки по наиболее востребованным направлениям, в том числе:

  • Москва — Санкт-Петербург — Москва;
  • Москва — Адлер — Москва;
  • Москва — Анапа — Москва;
  • Москва — Казань — Москва;
  • Москва — Новороссийск — Москва.

Практически все места в поездах из Анапы и Адлера раскуплены. Билет в Москву в плацкарте стоит от 3,5 до 4,5 тыс. рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи между Имеретинским Курортом и «Розой Хутор» назначены дополнительные рейсы «Ласточек». Администрация города увеличила количество общественного транспорта из-за большого количества туристов. На горнолыжных курортах даже ограничили продажу ски-пассов. 

Анапа дорога на курорт Дороги Железная дорога Рождество Сочи

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