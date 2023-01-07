46 детей-сирот в Краснодарском крае получили квартиры после вмешательства прокуратуры
Администрация Тимашевского района несколько месяцев не покупала сиротам квартиры, несмотря на наличие средств от Минсоцразвития
Прокуратуре Краснодарского края пришлось участвовать в обеспечении детей-сирот квартирами.
Как рассказали в ведомстве, администрация Тимашевского района в 2022 году получила от краевого Минсоцразвития деньги на покупку жилья для 46 человек.
«Однако должностные лица администрации в нарушение требований федерального законодательства длительное время не принимали меры по освоению выделенных субвенций», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители выяснили, что чиновники не соблюдают обязанности по жилищному обеспечению детей-сирот и детей без попечения родителей.
После проверки главе района вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. В итоге для покупки квартир провели конкурс, строительство жилья закончили вовремя, и на новогодних каникулах работники прокуратуры присутствовали при вручении детям ключей от благоустроенных квартир.
Напомним, в декабре следком возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в Новороссийске.