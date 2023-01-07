46 детей-сирот в Краснодарском крае получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Администрация Тимашевского района несколько месяцев не покупала сиротам квартиры, несмотря на наличие средств от Минсоцразвития

Прокуратуре Краснодарского края пришлось участвовать в обеспечении детей-сирот квартирами. 

Как рассказали в ведомстве, администрация Тимашевского района в 2022 году получила от краевого Минсоцразвития деньги на покупку жилья для 46 человек. 

«Однако должностные лица администрации в нарушение требований федерального законодательства длительное время не принимали меры по освоению выделенных субвенций», — отметили в прокуратуре. 

Правоохранители выяснили, что чиновники не соблюдают обязанности по жилищному обеспечению детей-сирот и детей без попечения родителей. 

После проверки главе района вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. В итоге для покупки квартир провели конкурс, строительство жилья закончили вовремя, и на новогодних каникулах работники прокуратуры присутствовали при вручении детям ключей от благоустроенных квартир. 

Напомним, в декабре следком возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в Новороссийске. 

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