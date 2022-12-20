Бастрыкин поручил Маслову расследовать уголовное дело после очередной жалобы на некачественное жильё для сирот в Новороссийске

Инфоцентр Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в Краснодарском крае. Так глава СК Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы в соцсетях: сиротам в Новороссийске предоставили непригодные для жизни квартиры, а к ответственности за это чиновников так и не привлекли. Последний комментарий появился в группе инфоцентра 12 декабря, его оставил пользователь под ником Прохор Курбатов. С июня Курбатов отправил больше десяти подобных сообщений. Речь идёт о ЖК «Парковом». Три года назад тогдашний мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил о готовности выдать ключи 66 сиротам и планах расселить ещё больше повзрослевших детей в будущем. Оказалось, что жить в новом ЖК как минимум очень сложно. «Дом ЖК «Парковый» введён в эксплуатацию с многочисленными нарушениями: превышена этажность здания, стены подвала выполнены из пенопласта вместо кирпича, в подвале отсутствует водоотвод, имеются трещины в подпорной стене, отсутствуют парковки и тротуары. Из-за протечки воды жители вынуждены оплачивать повышенные счета», — пересказали в Следкоме суть претензии.

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Ещё в 2021 году на проблему обратил внимание губернатор Вениамин Кондратьев. «Я не хочу верить, что это современный Новороссийск, и все это строилось последние три года. Это какое-то гетто. Вы просто построили гетто, чтобы просто заработать», — возмутился он, обращаясь к застройщику Георгию Середину. На момент выдачи разрешения на строительство участок находился на территории лесопарка, однако позже в правила землепользования и застройки внесли изменения. По словам губернатора, вместо деревьев жители получили бетонные многоэтажки. Сам Середин на сравнение с гетто ответил, что это его первый проект. Позже Кондратьев провёл в Новороссийске совещание, где осудил не только застройщиков, но и (в первую очередь) местных чиновников, которые выдали разрешения на строительство и не проконтролировали соответствие проектов реальному результату. По словам губернатора, большинство многоэтажек в городе строят с нарушениями. Например, застройщик комплекса «Аврора» возвёл 13 этажей, нарушив правила землепользования, а потом добавил ещё 12 этажей за год. В планах были ещё два литера, которые превысили бы допустимую плотность населения почти в три раза. Также в 2018 и 2020 годах мэрия разрешила строительство двух ЖК в зоне затопления. Бастрыкин сообщил, что в СУ СК по Краснодарскому краю уже проводили проверку сообщений о ЖК «Парковом», тогда в возбуждении уголовного дела отказали. В этот раз председатель Следственного комитета потребовал расследовать дело у главы регионального управления Андрея Маслова, и лично ждёт отчёт о результатах. Впереди — строительная техническая судебная экспертиза, изучение документов, допросы свидетелей.