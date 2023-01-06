На горнолыжные курорты Сочи запустили дополнительные электрички и автобусы

Между Имеретинским Курортом и «Розой Хутор» назначены дополнительные рейсы «Ласточек». Ежедневно в расписании есть 10 рейсов по направлению «Сочи — Роза Хутор», 2 рейса «Аэропорт — Роза Хутор» и 4 рейса «Имеретинский курорт — Роза Хутор». Кроме того, у ряда поездов увеличили число вагонов. Станции «Аэропорт Сочи» и Адлер связали четыре новых рейса — это самый короткий маршрут на СКЖД.

Также в направлении горнолыжных курортов курсирует семь автобусных маршрутов, в том числе шаттл 777, от аэропорта до Красной Поляны. Его обслуживают 5 комфортабельных автобусов большого класса с багажными отсеками.

Ежедневно на горнолыжные курорты Красной Поляны прибывает порядка 20 тысяч автомобилей. Казачьи патрули дежурят на пешеходных переходах в горном кластере, сообщают в пресс-службе мэрии курорта.

Расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени в мобильном приложении «Транспорт. Сочи» и на сайте transport.sochi.ru.

Ранее Юга.ру писали, что на горнолыжных курортах Сочи приостановили продажу ски-пассов. Из-за большого потока туристов их продают только постояльцам отелей.