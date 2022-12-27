На Красной Поляне из-за большого количества отдыхающих ежедневно приостанавливают продажи ски-пассов. Там работает только одна трасса

На курорте советуют приезжать рано утром, когда продажи еще открыты

В пресс-службе курорта Красная Поляна сообщили, что из-за большого количества отдыхающих приходится ежедневно приостанавливать продажу ски-пассов. Дело в том, что среди трех горнолыжных курортов работает только зона Цирка-2.

Другие трассы не открывают из-за слишком теплой погоды. В пресс-службе курорта объяснили, что они работают только при температуре ниже -3. По данным метеорологов, снега в горах Сочи не ожидается до 5 января.

«Если вы хотите покататься, советуем вам приезжать к самому открытию, когда продажи еще открыты, а очереди не такие большие, как днем», — сказали в пресс-службе.