Водитель-подросток без прав погиб в Кавказском районе

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Человек за рулём погиб на месте, 25-летний пассажир доставлен в больницу. Уже установлено, что 19-водитель опрокинувшейся машины никогда не получал водительского удостоверения.

Это не единственное ДТП с серьёзными последствиями, случившееся в Краснодарском крае 3 января. Также в этот день три легковых автомобиля столкнулись в Апшеронском районе.