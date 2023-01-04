Водитель-подросток без прав погиб в Кавказском районе

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в Кавказском районе 3 января 2023 г. © Скриншот публикации телеграм-канала Краснодарской Госавтоинспекции, T.me/gibdd123region/3098
    Последствия ДТП в Кавказском районе 3 января 2023 г. © Скриншот публикации телеграм-канала Краснодарской Госавтоинспекции, T.me/gibdd123region/3098

Неподалёку от Кропоткина в ДТП погиб 19-летний юноша управлявший машиной, не имея водительских прав

3 января в 0:50 утра на автодороге «Кропоткин — Лосево — Степной» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает официальный телеграм-канал ГИБДД Краснодарского края.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Человек за рулём погиб на месте, 25-летний пассажир доставлен в больницу.  Уже установлено, что 19-водитель опрокинувшейся машины никогда не получал водительского удостоверения.

Это не единственное ДТП с серьёзными последствиями, случившееся в Краснодарском крае 3 января. Также в этот день три легковых автомобиля столкнулись в Апшеронском районе.

ДТП Кавказский район

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