Водитель-подросток без прав погиб в Кавказском районе
Неподалёку от Кропоткина в ДТП погиб 19-летний юноша управлявший машиной, не имея водительских прав
3 января в 0:50 утра на автодороге «Кропоткин — Лосево — Степной» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает официальный телеграм-канал ГИБДД Краснодарского края.
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Человек за рулём погиб на месте, 25-летний пассажир доставлен в больницу. Уже установлено, что 19-водитель опрокинувшейся машины никогда не получал водительского удостоверения.
Это не единственное ДТП с серьёзными последствиями, случившееся в Краснодарском крае 3 января. Также в этот день три легковых автомобиля столкнулись в Апшеронском районе.