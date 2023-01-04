Три автомобиля столкнулись ночью возле Апшеронска

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в Апшеронском районе, 3 января 2022 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «Краснодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    Последствия ДТП в Апшеронском районе, 3 января 2022 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «Краснодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Два человека пострадали в ночном ДТП возле хутора Красная Горка в Апшеронском районе

Вечером 3 января ДТП с участием трёх автомобилей произошло на трассе Майкоп-Туапсе, возле хутора Красная Горка. Как сообщает телеграм-канал «Краснодар №1 Телетайп», 48-летний водитель «Лады Гранта», выполняя обгон, врезался во встречный ВАЗ-21140, который, в свою очередь, столкнулся с попутным BMW.

В результате аварии в больницу были доставлены два человека: 20-летний пассажир ВАЗа и пассажирка «Лады», возраст которой не уточняется.

Напомним, что позавчера в Сочи такси врезалось в остановку общественного транспорта.

Апшеронский район ДТП

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