Оперштаб Краснодарского края опроверг письма военкомата о призыве сотрудников предприятий на военные сборы
2 января оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о том, что военкомат призывает сотрудников «ряда предприятий и учреждений» на военные сборы
Оперативный штаб администрации Краснодарского края назвал фейком опубликованное в соцсетях письмо от имени краевого военкомата о призыве сотрудников «ряда предприятий и учреждений» на военные сборы.
«Распространяемое якобы письмо Военный комиссариат Краснодарского края не рассылал, подобных задач в настоящее время нет. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками», — заявили сотрудники оперштаба.
Они указали на то, что распространяемое письмо написано не на бланке военного комиссариата. К тому же «военный комиссариат Краснодарского края не отправляет письма предприятиям напрямую — это делают военные комиссариаты муниципальных образований». Еще оперштаб счел признаком фейка упоминание правительства Кубани: «В нашем регионе нет правительства региона. На Кубани — администрация Краснодарского края».
В школах Ростовской области выдали памятку о мобилизации 25 млн человек:
Фото письма опубликовал в том числе телеграм-канал «Подслушано в Ейске». Читатель, приславший фото, пояснял:
«Работаю на предприятии «Авто-альянс», у нас в Краснодаре, и сегодня нам в чат прислали фотографии письма, которое сегодня принесли из военкомата. Суть в том, что 20 человек из нашего предприятия отправляют на военные сборы на 45 дней. Но что это за сборы в самом начале года».
В письме на фото уточняется, что люди до 45 лет должны прибыть в военкомат 5-6 января, где им вручат повестки о привлечении на 45-суточные военные сборы.