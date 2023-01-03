Оперштаб Краснодарского края опроверг письма военкомата о призыве сотрудников предприятий на военные сборы

2 января оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о том, что военкомат призывает сотрудников «ряда предприятий и учреждений» на военные сборы

Оперативный штаб администрации Краснодарского края назвал фейком опубликованное в соцсетях письмо от имени краевого военкомата о призыве сотрудников «ряда предприятий и учреждений» на военные сборы.

«Распространяемое якобы письмо Военный комиссариат Краснодарского края не рассылал, подобных задач в настоящее время нет. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками», — заявили сотрудники оперштаба.

Они указали на то, что распространяемое письмо написано не на бланке военного комиссариата. К тому же «военный комиссариат Краснодарского края не отправляет письма предприятиям напрямую — это делают военные комиссариаты муниципальных образований». Еще оперштаб счел признаком фейка упоминание правительства Кубани: «В нашем регионе нет правительства региона. На Кубани — администрация Краснодарского края».