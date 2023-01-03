Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию
Сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 20 января
Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча и пакетов. Об этом сообщил сайт мэрии Краснодара 2 января.
Сотрудники «Мусороуборочной компании» намерены переработать собранные деревья в щепу, которую можно использовать как удобрение, отсыпку дорожек в парках и в вольерных комплексах и «в качестве корма для животных».
Не мусор, а вторсырье:
В январе 2022 года сотрудники компании измельчили специальной техникой деревья в опилки, переработав около 400 кубометров древесины. В пресс-службе мэрии добавили, что опилки передали казачьему подворью в хуторе Копанском.
В 2020 году мусоросортировочный комплекс на хуторе Копанском под Краснодаром не справлялся с объемами отходов.