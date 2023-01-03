Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию

Сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 20 января

Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча и пакетов. Об этом сообщил сайт мэрии Краснодара 2 января.

Сотрудники «Мусороуборочной компании» намерены переработать собранные деревья в щепу, которую можно использовать как удобрение, отсыпку дорожек в парках и в вольерных комплексах и «в качестве корма для животных».