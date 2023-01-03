Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию

Краснодарский край

Распечатать

  • В Краснодаре заработали елочные базары © Фото Алены Живцовой, Юга.ру
    В Краснодаре заработали елочные базары © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

Сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 20 января

Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча и пакетов. Об этом сообщил сайт мэрии Краснодара 2 января.

Сотрудники «Мусороуборочной компании» намерены переработать собранные деревья в щепу, которую можно использовать как удобрение, отсыпку дорожек в парках и в вольерных комплексах и «в качестве корма для животных».

Не мусор, а вторсырье:

В январе 2022 года сотрудники компании измельчили специальной техникой деревья в опилки, переработав около 400 кубометров древесины. В пресс-службе мэрии добавили, что опилки передали казачьему подворью в хуторе Копанском.

В 2020 году мусоросортировочный комплекс на хуторе Копанском под Краснодаром не справлялся с объемами отходов. 

Мусор Новый год Праздники Экология

Новости

Оперштаб Краснодарского края опроверг письма военкомата о призыве сотрудников предприятий на военные сборы
В Краснодаре проведут бесплатную лекцию «Недетское советское детство»
Пригожин показал часовню и кладбище ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом
На новогодних праздниках МФЦ Анапы будет работать только по жилищным сертификатам для переселенцев из Херсонской области
Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию
Нереальный Краснодар. Каким «увидела» город нейросеть

Лента новостей

Что изменится в жизни россиян в новом году?
1 января, 10:02
Что изменится в жизни россиян в новом году?
Что изменится в жизни россиян в новом Рассказываем, какие законы вступили в силу 1 января
Киноафиша-2023
30 декабря, 12:36
Киноафиша-2023
Фильмы, которые идут в кинотеатрах Краснодара на новогодних праздниках
Нереальный Краснодар
Сегодня, 09:26
Нереальный Краснодар
Каким «увидела» город нейросеть

Реклама на сайте