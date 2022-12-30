СМИ: ФК «Краснодар» сделал предложение по двум легионерам. «Быков» интересует аргентинец Мансини и бразилец Кади

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодар» ведет переговоры о трансферах с зарубежными клубами

Краснодарский клуб хочет подписать контракт с полузащитником «Ариса» Даниэлем Мансини. Руководство «быков» предложило 2,5 млн евро за футболиста, сообщил Sport24

Греческий клуб готов отпустить игрока, но сам Мансини хочет взять паузу в переговорах. Россия не является для него приоритетным направлением и футболист хочет дождаться предложений от других клубов. «Быки» готовы платить ему 1 млн евро в год.

По данным «Евро-Футбол.ру», Мансини ведет переговоры с «Олимпиакосом» и сделка близка к завершению. 

Также краснодарский клуб хочет выкупить полузащитника «Карабаха» Кади. Сообщается, что стороны почти достигли согласия. 

Как писали Юга.ру, «Краснодар» находится в поисках нового главного тренера. Должность может занять серб Владимир Ивич. Сейчас он тренирует израильский «Маккаби».

ФК «Краснодар»

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СМИ: ФК «Краснодар» сделал предложение по двум легионерам. «Быков» интересует аргентинец Мансини и бразилец Кади
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