СМИ: ФК «Краснодар» сделал предложение по двум легионерам. «Быков» интересует аргентинец Мансини и бразилец Кади

«Краснодар» ведет переговоры о трансферах с зарубежными клубами

Краснодарский клуб хочет подписать контракт с полузащитником «Ариса» Даниэлем Мансини. Руководство «быков» предложило 2,5 млн евро за футболиста, сообщил Sport24.

Греческий клуб готов отпустить игрока, но сам Мансини хочет взять паузу в переговорах. Россия не является для него приоритетным направлением и футболист хочет дождаться предложений от других клубов. «Быки» готовы платить ему 1 млн евро в год.

По данным «Евро-Футбол.ру», Мансини ведет переговоры с «Олимпиакосом» и сделка близка к завершению.

Также краснодарский клуб хочет выкупить полузащитника «Карабаха» Кади. Сообщается, что стороны почти достигли согласия.

Как писали Юга.ру, «Краснодар» находится в поисках нового главного тренера. Должность может занять серб Владимир Ивич. Сейчас он тренирует израильский «Маккаби».