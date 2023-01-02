В Нижнебаканской сгорело несколько магазинов

Краснодарский край

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  • Последствия пожара в Нижнебаканской 1 января 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сергея Леся, T.me/sergeyi_les/7420
    Последствия пожара в Нижнебаканской 1 января 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сергея Леся, T.me/sergeyi_les/7420

1 января в станице Нижнебаканской сгорело несколько торговых павильонов вдоль федеральной трассы

Утром 1 января крупный пожар произошёл в станице Нижнебаканской — загорелись торговые павильоны, расположенные вдоль трассы А-146. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 8:30, общая площадь возгорания составила 25 кв. м, а на тушение огня сотрудникам МЧС потребовалось чуть менее двух часов — о полной ликвидации огня было объявлено в 10:30. Жертв и пострадавших не зафиксировано, причина пожара выясняется.

Напомним, что неделю назад в станице Тбилисской сгорел торговый центр «Вега».

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