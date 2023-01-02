В Нижнебаканской сгорело несколько магазинов

Утром 1 января крупный пожар произошёл в станице Нижнебаканской — загорелись торговые павильоны, расположенные вдоль трассы А-146. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 8:30, общая площадь возгорания составила 25 кв. м, а на тушение огня сотрудникам МЧС потребовалось чуть менее двух часов — о полной ликвидации огня было объявлено в 10:30. Жертв и пострадавших не зафиксировано, причина пожара выясняется.