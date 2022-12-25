В Тбилисском районе загорелся торговый центр «Вега»

Краснодарский край

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  • © Скриншот видел из телеграм-канала «Kropnews», t.me/kropnews
    © Скриншот видел из телеграм-канала «Kropnews», t.me/kropnews

Пожар начался утром 25 декабря, огонь охватил 1 тыс. кв. метров

Пожар в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской начался около 8:15. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огонь охватил 1 тыс кв. метров. Два звена газодымозащитной службы провели разведку помещений. Эвакуация людей не понадобилась, пострадавших нет. 

Локализовать огонь удалось в 9:07. На месте работали 63 спасателя и 18 единиц спецтехники.

  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как писали Юга.ру, неделю назад в Краснодаре загорелся хостел на улице Индустриальной. Никто не пострадал.

Пожары Тбилисский район

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