В Тбилисском районе загорелся торговый центр «Вега»
Пожар начался утром 25 декабря, огонь охватил 1 тыс. кв. метров
Пожар в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской начался около 8:15. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огонь охватил 1 тыс кв. метров. Два звена газодымозащитной службы провели разведку помещений. Эвакуация людей не понадобилась, пострадавших нет.
Локализовать огонь удалось в 9:07. На месте работали 63 спасателя и 18 единиц спецтехники.
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