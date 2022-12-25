В Тбилисском районе загорелся торговый центр «Вега»

Пожар в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской начался около 8:15. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огонь охватил 1 тыс кв. метров. Два звена газодымозащитной службы провели разведку помещений. Эвакуация людей не понадобилась, пострадавших нет.

Локализовать огонь удалось в 9:07. На месте работали 63 спасателя и 18 единиц спецтехники.