В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин»

Театральное пространство приурочило премьеру спектакля о поэте к годовщине его смерти — 28 декабря. Еще показы анонсированы 3, 4, 5, 8, 14 и 15 января.

«Мы приглашаем Вас воскресить память о поэте, проникнуть во временную петлю 1925 года и встать в номере поэта. В иммерсивном спектакле «Айседора и Есенин» мы вспоминаем Сергея Есенина, его великие произведения, жизнь, смерть, любовь», — рассказали авторы постановки.