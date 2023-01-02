В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин»

Краснодарский край

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  • © Фото Дианы Мангасарян
    © Фото Дианы Мангасарян

В краснодарском арт-пространстве «Дом мецената» покажут спектакль о поэте Сергее Есенине

Театральное пространство приурочило премьеру спектакля о поэте к годовщине его смерти — 28 декабря. Еще показы анонсированы 3, 4, 5, 8, 14 и 15 января. 

«Мы приглашаем Вас воскресить память о поэте, проникнуть во временную петлю 1925 года и встать в номере поэта. В иммерсивном спектакле «Айседора и Есенин» мы вспоминаем Сергея Есенина, его великие произведения, жизнь, смерть, любовь», — рассказали авторы постановки.

Фильмы, которые идут на новогодних праздниках:

Записаться на показ можно в телеграм-канале площадки.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила организаторка театра Юлия Удовенко. Режиссер — Влада Сотникова. Хореограф-постановщик — Орва Абусалех.

Роль Сергея Есенина исполняет Матвей Невзоров, Айседоры Дункан — Мария Ступченко, дворецкого — Орва Абусалех.

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В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин»

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