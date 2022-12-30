Киноафиша-2023. Фильмы, которые идут в кинотеатрах Краснодара на новогодних праздниках

С 31 декабря для большинства россиян начинаются новогодние каникулы. Портал Юга.ру сделал путеводитель по главным релизам, который поможет сориентироваться в кинопространстве и выбрать нужный фильм. «Ёлки 9» Режиссёры Александра Лупашко и Сергей Наумов

В ролях: Евгений Кулик, Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр Какой Новый год без «Ёлок»? Правильно — никакой. Поэтому в кинотеатрах ещё с начала декабря идёт очередная часть франшизы. Судя по трейлеру, знакомых персонажей ждать не стоит, зрителей познакомят с новыми. Так что девятый фильм можно считать самостоятельным сиквелом или даже перезапуском серии. В деревню Глухарёво провели интернет, теперь жителям предстоит адаптироваться к новой реальности и с особым размахом встретить зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и начинающей блогерке необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюблённый парень разрывается между семейным счастьем и приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что её жених — мошенник. Традиционно судьбы героев неожиданно переплетаются.

«Непослушник 2» Режиссёр Владимир Котт

В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Гоша Куценко, Маргарита Аброськина, Александр Синюков, Олег Каменщиков Сиквел комедии о блогере Диме, которому в первой части приходилось прятаться в стенах монастыря от наказания по обвинению в оскорблении чувств верующих. В новой серии к отцу Анатолию приходит криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. В тот же вечер по стечению обстоятельств священник теряет память. Но бандиту на это всё равно, ведь он уже перевёл солидную сумму — так сказать, за индульгенцию. Спасать отца Анатолия будет Дима. Под присмотром грешника и с помощью декораций, спецэффектов, каскадёров, монахов, самого авторитета и просто актёров он попытается восстановить яркие моменты жизни священника, начиная с детства.

«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» Режиссёры Василий Бедошвили и Артём Наумов Действие мультфильма происходит в канун Нового года. Все представители лесной фауны готовятся встретить праздник. Маше как всегда не сидится на месте, она отправляется гулять и встречает синеволосого мальчика, который представляется Январём — повелителем льда. Они находят волшебный жезл и на надувном крокодиле отправляются в захватывающее путешествие. Новогодняя серия длится аж 22 минуты. Также в альманах вошли ещё три новых мультфильма стандартного хронометража, которые по сюжету переплетены с основной лентой. Напомним, что «Маша и Медведь» внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый анимационный фильм на YouTube.

«Бывшие. Happy end» Режиссёр Антон Мегердичев

В ролях: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина, Петар Зекавица, Эра Зиганшина, Сергей Ланбамин Полнометражное продолжение одноимённого сериала. Яна Миронова — дочь очень богатого чиновника. Ей доступны все радости жизни, но девушка глубоко несчастна. Она попадает в реабилитационную клинику для алкоголиков и наркозависимых. Её новый психолог-консультант — Илья. На пути к выздоровлению он становится для Яны больше, чем просто врачом. На протяжении трёх сезонов они срывались, расставались, искали счастье с другими, но их всё-равно тянуло друг к другу. В новой ленте влюблённые попытаются выбраться из замкнутого круга.

«Мира» Режиссёр Дмитрий Киселёв

В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Марина Бурцева, Андрей Смоляков Действие научно-фантастического фильма происходит в недалёком будущем во Владивостоке. Отец 15-летней Леры Арабовой работает на орбитальной станции и общается с дочерью исключительно по телефону. На город обрушивается метеоритный дождь. Подростку надо найти своих близких и предотвратить новую катастрофу. Помогать Лере будет родитель, следя сверху со станции за каждым её шагом и передавая сообщения. Сценарий ленты представили Фонду кино в 2021 году, но тогда ей не дали финансирование. Только со второго раза удалось получить 540 млн рублей на съёмки.

«Новая игрушка» Режиссёр Джеймс Ют

В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой, Симон Фалю, Алис Белаиди, Анна Червинка, Атон, Лорен Жерар, Салим Киссари, Лусия Санчес, Дорилия Калмел 11-летний Александр — сын одного из богатейших людей Франции. Ребёнок привык, что любой его каприз исполняют за несколько минут. В сопровождении телохранителей он отправляется в торговый центр, чтобы выбрать себе подарок на день рождения. Но ничего не привлекает его внимание, кроме… задремавшего ночного сторожа Сами. Боясь увольнения и с целью заработать, мужчина соглашается исполнить желание избалованного мальчика. Ремейк французской комедии 1976 года с Пьером Ришаром в главной роли.

«Чук и Гек. Большое приключение» Режиссёр Александр Котт

В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Милена Софронова, Игорь Письменный, Наталья Коляканова, Тимофей Трибунцев, Ева Фадеева Жил человек в лесу возле Синих гор, много и честно трудился далеко на Севере. Было у него двое сыновей — Чук и Гек, но находились они с матерью в другом городе. Мальчишки уговорили маму поехать к отцу, чтобы встретить Новый год всей семьёй. И вместе они отправились на поезде в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Фильм снят по классическому рассказу Аркадия Гайдара. Однако сценаристы добавили в сюжет Хозяйку медной горы из сборника сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова.

«Ёлки-иголки» Режиссёр Александр Баршак

В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов Ландшафтный дизайнер Катя 31 декабря развозит праздничные ёлки заказчикам. У неё нет планов на новогоднюю ночь, как и компании. Но мама хочет познакомить девушку с очередным женихом. Чтобы избежать этого, Катя соглашается встретить в аэропорту дядю своих соседей, который приехал из Чикаго. В скором времени выясняется, что она забрала совершенно другого человека. С этого момента начинается череда невероятных новогодних приключений.

«Иван Царевич и Серый Волк 5» Режиссёр Константин Феоктистов Продолжение серии мультипликационных фильмов, которые традиционно выходят в канун Нового года. Не является экранизацией одноименной русской народной сказки. Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Но им захотелось отправиться буквально «Туда-не-знаю-когда». Вот только произошёл эффект бабочки, и теперь никто во всём Тридевятом царстве не помнит, кто такой Иван. Ему предстоит снова добиваться Василису, а ведь на её руку и сердце с подачи царя уже есть претендент — большая политика и все дела. Чтобы разрушить чары, Иван вместе с Серым Волком и остальными героями отправляются на «Титанике» в большое путешествие.

«Чебурашка» — с 1 января Режиссёр Дмитрий Дьяченко

В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова Гена — нелюдимый старик, который живёт в небольшом городке у моря и работает садовником в роще. Однажды в своём жилище он обнаруживает мохнатого зверька с огромными ушами. Гена решает не выгонять гостя, а разрешает поселиться с ним. О необычном существе узнают все вокруг, а очень богатая женщина решает любым способом заставить старика продать ей Чебурашку — он должен стать живой игрушкой для её любимой, но очень вредной внучки. В фильме одна из героинь называет Чебурашку «белорусской ушастой овчаркой».

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — с 5 января Режиссёр Гай Ричи

В ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Эдди Марсан, Макс Бисли, Евгения Кузьмина, Лурдес Фаберес Новый фильм Гая Ричи в жанре шпионского триллера. Орсон Форчун — агент МИ-6, которого нанимает международная служба разведки «Пять глаз». Ему предстоит вернуть похищенное по поручению миллиардера Грега Симмондса смертельное оружие, которое вот-вот попадёт на чёрный рынок, что может привести к глобальной катастрофе. В этом ему помогут несколько секретных агентов и Дэнни Франческо — любимая кинозвезда Грега Симмондса. Актёр должен стать наживкой для злодея.