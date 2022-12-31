В канун Нового года в Краснодаре будут работать все выходные ярмарки

31 декабря в Краснодаре будут работать все ярмарки выходного дня. Их не будет до 14 января

На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — сезонные овощи, фрукты, мясо, рыбу, выпечку, мед и сласти. В 2023 году ярмарки начнут работать по выходным с 14 января.

В ярмарках участвуют около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края, они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани. 31 декабря ярмарочная торговля продлится с 8:00 до 15:00.