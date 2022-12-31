В канун Нового года в Краснодаре будут работать все выходные ярмарки
31 декабря в Краснодаре будут работать все ярмарки выходного дня. Их не будет до 14 января
На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — сезонные овощи, фрукты, мясо, рыбу, выпечку, мед и сласти. В 2023 году ярмарки начнут работать по выходным с 14 января.
В ярмарках участвуют около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края, они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани. 31 декабря ярмарочная торговля продлится с 8:00 до 15:00.
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»:
Ярмарки будут работают по следующим адресам:
- улица Архитектора Ишунина (около дома № 7/1);
- улица Будённого (между улицами Красной и Рашпилевской);
- Уральская (у дома № 170/7);
- Евдокии Бершанской (у дома № 216/1);
- Героя Яцкова (у дома № 11);
- Дзержинского (у дома № 213);
- Каляева (у дома № 198);
- у Бургасская (у дома № 31/1);
- Одесская (у дома № 48).
Также на Восточно-Кругликовской у дома № 38 работает еще одна дополнительная торговая сельхозплощадка для жителей города.
На Главной городской площади Рождественская ярмарка работает ежедневно до 8 января с 10:00 до 23:00. Также на Пушкинской площади работает новогодняя ярмарка с кубанской продукцией.