В канун Нового года в Краснодаре будут работать все выходные ярмарки

Краснодарский край

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  • Овощи, ягоды и зелень © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Овощи, ягоды и зелень © Фото Анны Петровой, Юга.ру

31 декабря в Краснодаре будут работать все ярмарки выходного дня. Их не будет до 14 января

На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — сезонные овощи, фрукты, мясо, рыбу, выпечку, мед и сласти. В 2023 году ярмарки начнут работать по выходным с 14 января.

В ярмарках участвуют около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края, они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани. 31 декабря ярмарочная торговля продлится с 8:00 до 15:00.

«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»:

Ярмарки будут работают по следующим адресам:

  • улица Архитектора Ишунина (около дома № 7/1);
  • улица Будённого (между улицами Красной и Рашпилевской);
  • Уральская (у дома № 170/7);
  • Евдокии Бершанской (у дома № 216/1);
  • Героя Яцкова (у дома № 11);
  • Дзержинского (у дома № 213);
  • Каляева (у дома № 198);
  • у Бургасская (у дома № 31/1);
  • Одесская (у дома № 48).

Также на Восточно-Кругликовской у дома № 38 работает еще одна дополнительная торговая сельхозплощадка для жителей города.

На Главной городской площади Рождественская ярмарка работает ежедневно до 8 января с 10:00 до 23:00. Также на Пушкинской площади работает новогодняя ярмарка с кубанской продукцией.

Новый год Рождество Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

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