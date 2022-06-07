«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене». Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара

В Краснодаре 4 июня по улице Крылатая, 3В (напротив ТРЦ OZ Mall) заработала первая круглосуточная сельскохозяйственная ярмарка, крупнейшая в ЮФО. Торговую площадку под названием «Ярмарка вкуса» посетила журналистка Юга.ру. Со Славянского микрорайона из-за пробок я добиралась на машине почти полтора часа. Общественный транспорт не могу рекомендовать, потому что от OZ Mall до павильонов еще идти минут 5-7. Причем сначала нужно покорить надземный пешеходный переход, возвышающийся над шестью полосами. Так что указание, что ярмарка находится напротив торгового центра, формально точное, но по факту не дает представления о том, насколько непросто до нее добраться. Вообще ехать на «Ярмарку вкуса» на маршрутке или автобусе — сомнительное удовольствие. Во-первых, до нее не так просто добраться. Мимо ходят пригородные автобусы, однако я так и не увидела рядом остановку. Во-вторых, много в руках не унесешь. Поэтому едва ли стоит ехать на другой конец города ради пары килограммов огурцов. «Площадь [ярмарки] составит 60 тыс. квадратных метров. Работать она будет ежедневно и круглосуточно, а это значит, что любой желающий сможет приобрести качественную местную продукцию в любое удобное для него время. Кроме того, это еще одна возможность для наших фермеров реализовать свой товар. Приглашаю всех жителей и гостей Краснодара посетить новую ярмарку. Уверен, что каждый там найдет продукты по своему вкусу», — написал в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев. На подъезде вижу знаменитых героев «Деревни дураков» из развлекательной телевизионной передачи «Каламбур». Переодетые артисты зазывают машины — мужчина весело трясет над головой бутылку с мутной жидкостью. В 10 метрах от них стоят лучезарные девушки в кокошниках. Только их зачем-то поместили в столы на колесах (что? да!). Что хотел сказать автор этой конструкции, осталось загадкой.

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Парковок здесь несколько — перед входом и на территории ярмарки, так что места должно хватить всем. Но пока что приезжать сюда просто незачем: в день открытия едва ли набралось даже 20 точек. Немногочисленные продавцы торгуют овощами, фруктами, зеленью, сырами, рыбой и морепродуктами, колбасными изделиями. Покупателей тоже очень мало, но это как раз неудивительно. Ассортимент невелик: яблоки (60 и 70 рублей), помидоры (142 рубля), огурцы (40 рублей), стручковый горох (200 рублей), черешня (180), клубника (180 рублей), кабачки (52 рубля), морковь (32 рубля), капуста (42 рубля) (все цены указаны за килограмм). Причем, например, помидоры продавались только в одном месте, как и огурцы. Так что выбрать было не из чего — или покупаешь то, что есть, или остаешься без овощей. В пресс-службе администрации края рассказали, что для хранения товаров на ярмарке установили холодильные и среднетемпературные помещения, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для ночной работы там есть система освещения. Также планируют установить оборудование для переработки, фасовки и мойки продукции, а позже — когда 100% торговых мест будут заполнены, — запустят интернет-магазин. Со сцены доносятся слова песни «Зимняя вишня», затем ее сменила не менее известная композиция «Любо, братцы, любо!». Всё время, проведенное на ярмарке, выступали артисты, но их творчество никому не было интересно, вокруг — ни души. Немногочисленные посетители заняты изучением немногочисленной продукции.

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Ведущий со сцены заявил, что 4 июня ярмарка работает «только для своих», заверив, что ассортимент с каждым днем будет становиться шире, а цены — ниже. По его словам, официальное открытие запланировано на 11 июня. Как писали Юга.ру, в Краснодаре работают 10 ярмарок выходного дня. Представлена фермерская продукция около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани — Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского и других. Как сообщает краевая пресс-служба, на ярмарках можно купить товары по ценам местных изготовителей. Ирина представляет тимашевское хозяйство. В Краснодар она привезла черешню первого сбора сорта «Сказка». По ее словам, на ярмарке покупатели могут приобрести ягоды по оптовой цене. «Всё здесь очень нравится. Обстановка лучше, чем где-либо в другом месте. Удобная транспортная развязка, есть места, где оставить машины, раковины, туалеты, душ. Хозяева молодцы, всё цивильно сделали, тут можно прям жить», — делится впечатлением Ирина. Женщина пока не планирует находиться на рынке постоянно. По ее словам, смысл в круглосуточном пребывании будет, когда «Ярмарка вкуса» раскрутится и станет популярной. Тогда сюда наверняка будут приезжать покупатели за крупным оптом. Ирина рассчитывает работать ежедневно до 15-16 часов и уезжать, чтобы на следующий день утром вернуться. Мужчина по имени Олег тоже не планирует находиться на ярмарке круглосуточно и сбывать продукцию ночью.

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Открытие круглосуточной ярмарки в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру