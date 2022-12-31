В краснодарском ЖК «Панорама» сутки нет горячей воды и отопления

30 декабря минимум в 10 домах рядом с парком «Краснодар» отключили горячую воду и отопление

В чате пользователи сообщили об отсутствии горячей воды и тепла в домах по улице Восточно-Кругликовская 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 24, 26 и по улице Жлобы, 139, 141, 145. Администратор сообщества предположил, что отключены все дома в условном квадрате между улицами Восточно-Кругликовской, Героя Сарабеева, стадионом «Краснодар» и аллеей, поскольку об отключении не сообщили жильцы только одного из этих домов.

Отключение произошло в 11:30 30 декабря. Администратор сообщества жильцов рассказал Юга.ру, что отключение затронуло только часть домов.

В некоторых домах тепла не было вчера, но сегодня их уже подключили — например, на улице Восточно-Кругликовская, 30/2.

Жителям не сразу удалось дозвониться сотрудникам теплоснабжающей компании. Они подтвердили «крупную поломку»: «поэтому так долго работают, но пока не починят, не уедут». Неисправность пытаются устранить с ночи.

Обновление 13:25 31 декабря. Спустя два часа после публикации новости жители нескольких домов сообщили о подаче отопления и горячей воды.