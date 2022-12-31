В краснодарском ЖК «Панорама» сутки нет горячей воды и отопления

Краснодарский край

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  • ЖК «Панорама» © Скриншот yandex.ru/maps
    ЖК «Панорама» © Скриншот yandex.ru/maps

30 декабря минимум в 10 домах рядом с парком «Краснодар» отключили горячую воду и отопление

Отключение произошло в 11:30 30 декабря. Администратор сообщества жильцов рассказал Юга.ру, что отключение затронуло только часть домов.

В чате пользователи сообщили об отсутствии горячей воды и тепла в домах по улице Восточно-Кругликовская 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 24, 26 и по улице Жлобы, 139, 141, 145. Администратор сообщества предположил, что отключены все дома в условном квадрате между улицами Восточно-Кругликовской, Героя Сарабеева, стадионом «Краснодар» и аллеей, поскольку об отключении не сообщили жильцы только одного из этих домов. 

Краснодарская фирма пообещала обогреватели европейцам:

В некоторых домах тепла не было вчера, но сегодня их уже подключили — например, на улице Восточно-Кругликовская, 30/2.

Жителям не сразу удалось дозвониться сотрудникам теплоснабжающей компании. Они подтвердили «крупную поломку»: «поэтому так долго работают, но пока не починят, не уедут». Неисправность пытаются устранить с ночи.

Обновление 13:25 31 декабря. Спустя два часа после публикации новости жители нескольких домов сообщили о подаче отопления и горячей воды. 

Как сообщали Юга.ру, 29 декабря прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких районах, в том числе — в домах на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова. Во время проблем с отоплением в ЖК «Московский» и «Молодежный» поставщик тепла ответил Юга.ру, что нарушений не было.

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