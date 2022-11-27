24 ноября краснодарский производитель обогревателей «Никатэн» предложил жителям Европы свои товары в обмен на публичные извинения перед Российской Федерацией

Видео опубликовали в ВК-сообществе компании в день, когда с начала спецоперации в Украине прошло ровно девять месяцев.

Посыл основан на идеологеме, активно эксплуатируемой российской пропагандой: якобы ответные санкции РФ против Евросоюза повлияют на отопление европейского населения зимой 2022-2023 годов. Очередное обращение к этому мифу случилось 27 октября на форуме «Валдай», когда Путин рассказал анекдот о европейцах, мерзнущих из-за санкций, введенных «потому что Россия напала на Украину».

В видео компании Nikaten объявила акцию, по которой она готова «абсолютно бесплатно отправить наши обогреватели всем жителям Европы». Диктор заявил, что «акция будет работать для граждан всех стран Евросоюза», будь то «Италия, Германия, Франция или Бельгия».