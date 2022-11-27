Краснодарская фирма пообещала обогреватели европейцам за извинения перед РФ
24 ноября краснодарский производитель обогревателей «Никатэн» предложил жителям Европы свои товары в обмен на публичные извинения перед Российской Федерацией
Видео опубликовали в ВК-сообществе компании в день, когда с начала спецоперации в Украине прошло ровно девять месяцев.
Посыл основан на идеологеме, активно эксплуатируемой российской пропагандой: якобы ответные санкции РФ против Евросоюза повлияют на отопление европейского населения зимой 2022-2023 годов. Очередное обращение к этому мифу случилось 27 октября на форуме «Валдай», когда Путин рассказал анекдот о европейцах, мерзнущих из-за санкций, введенных «потому что Россия напала на Украину».
В видео компании Nikaten объявила акцию, по которой она готова «абсолютно бесплатно отправить наши обогреватели всем жителям Европы». Диктор заявил, что «акция будет работать для граждан всех стран Евросоюза», будь то «Италия, Германия, Франция или Бельгия».
По задумке PR-службы производителя, выбрав модель и указав адрес, европейцы должны «добавить к письму ссылку на свои социальные сети, в которых вы разместите видеозапись с извинениями перед Россией».
«Чтобы ваш бесплатный обогреватель скорее отправился к вам, мы подготовили для вас образец с текстом извинений на английском языке. Скорее, записывайте ваши видео, и обогреватели Nikaten не дадут вам замерзнуть этой зимой!», — заявили представители компании.
Тем временем, минимум 17 улиц в центре Краснодара уже сутки остаются без тепла и горячей воды.
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