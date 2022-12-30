Казахстан депортировал бежавшего от мобилизации россиянина. На родине ему грозит до 15 лет тюрьмы

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  • Михаил Жилин с семьёй © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    Михаил Жилин с семьёй © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Власти Казахстана депортировали в Россию 36-летнего жителя Новосибирска Михаила Жилина

Жилин — военный инженер и сотрудник ФСО, занимался обслуживанием правительственной связи. Когда началась частичная мобилизация, мужчина вместе с семьёй решил покинуть Россию. Супруги планировали добраться до Астаны или Алматы и подать документы на оформление статуса беженца, об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». 

Но поскольку мужчина имел доступ к государственной тайне, то легально выехать из страны не мог. Жена Екатерина с двумя детьми пересекли границу с Казахстаном через погранпункт Коянбай, а Михаил — незаконно. Пограничники задержали Жилина, который тут же попросил политического убежища, однако ему отказали.

30 ноября суд Казахстана постановил выдворить его из страны, но оставил возможность выехать самостоятельно. Россия объявила Жилина в международный розыск, поэтому при попытке легально улететь в Ереван военного инженера задержали в аэропорту и отправили в СИЗО в Астане. Супруги подали апелляцию на решение суда о депортации и начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца. По закону до конца процедуры Жилин находится под защитой Казахстана, но 29 декабря власти начали процесс его экстрадиции на родину.

Россия выдвинула против мужчины обвинение в дезертирстве, за что ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

30 декабря стало известно, что Жилина передали властям РФ. В настоящее время мужчине ищут адвоката в Новосибирске.

Ранее Юга.ру рассказывали шесть историй краснодарцев, уехавших от мобилизации в другие страны.

Частичная мобилизация для СВО

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