«Это как предсмертная записка». Мать ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани просит вернуть домой мобилизованного мужа

Видеозапись 14 ноября опубликовал телеграм-канал «7х7 — Горизонтальная Россия». По словам Евгении, её супруга Сергея Сапрыкина мобилизовали 24 сентября. Вместе они воспитывают шестилетнего сына с эпилепсией. У него постоянные приступы, до 12 раз в сутки, спрогнозировать которые невозможно.

Предоставленные мужем документы о наличии ребёнка-инвалида и жены на иждивении, а также последнюю выписку от врача о том, что мальчик нуждается в круглосуточной опеке, и один родитель не может её обеспечить, в военкомате не рассматривали.

Евгения рассказала, что терапию для сына подбирают уже полтора года, и до сих пор это сделать не удалось. Ребёнок лечится в Краснодаре и Москве, но из-за отсутствия отца поездки на реабилитацию пришлось прекратить. Также остро стоит вопрос с получением жизненно необходимых лекарственных препаратов — Евгения просто не может за ними поехать.

«Мне больно описывать то, с чем приходится сейчас справляться одной, без поддержки. Мне не хотелось до последнего рассказывать о своём сыне, но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Мой сон — три часа в сутки, мне некогда принять пищу и душ», — написала в инстаграме* женщина 8 октября.

По словам Евгении, чтобы обеспечить семью, её мать уехала работать на Камчатку.

«Очень сложно рассказать о своём моральном состоянии. Я вынуждена улыбаться. Ради сына, потому что каждые мои слёзы также заканчиваются его приступом. Ведь он переживает, он чувствует, что папы больше нет рядом, который ему помогал, охранял его жизнь. 24 часа каждый день с 24 сентября я нахожусь одна. У меня нет помощи», — говорит в видеообращении Евгения.

По словам женщины, она обращалась к губернатору Краснодарского края, главе Славянского района, в военкомат, в Министерство обороны с просьбой вернуть супруга домой.

«Это как предсмертная записка, только хочется жить. Держаться ради сына. Помогите не погибнуть», — заключила Евгения.

Кроме того, обращение к президенту Путину написали родители детей-инвалидов и многодетные родители из объединения «Мы рядом». Они просят внести изменения в Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». А именно, в статью 18 включить семьи, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов с детства, многодетных отцов, у которых трое детей в возрасте до 18 лет, отцов с двумя детьми и беременной женой (сроком от 22 недель беременности).

«Особое внимание мы просим обратить на ещё более незащищенную категорию граждан — отцов детей-инвалидов и инвалидов с детства, в том числе не родных, но воспитывающих и выполняющих все родительские обязанности. Даже один ребёнок с особенностями в семье является настоящим полем боя для родителей. Ежедневным и ежечасным! Мужчины, не бросившие супругу один на один с таким ребёнком, уже герои и несут свою личную службу неукоснительно. И даже после исполнения 18 лет, являясь инвалидом с детства, он остаётся абсолютно беспомощным и нуждается в обоих родителях», — говорится в обращении.

Ранее Юга.ру писали об Азии из посёлка Восход Новопокровского района, которая безуспешно пытается вернуть домой мобилизованного мужа. Супруги воспитывают троих несовершеннолетних детей.

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