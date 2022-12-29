В Сочи запустили автобус из аэропорта в Красную Поляну

Маршрут обслуживают пять шаттлов на 45 мест с багажными отсеками. Также в праздничные дни в январе в Сочи увеличат количество автобусов на маршруте №163 — с трёх до девяти единиц. Кроме того, добавят вагоны скоростным электропоездам «Ласточка».

Администрация города рекомендует водителям, въезжающим на территорию Сочи со стороны Туапсе, пользоваться общественным транспортом. Доступ в горный кластер без зимних шин ограничат.

Расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи и мобильном приложении «Транспорт.Сочи».

Как писали Юга.ру, в горах Сочи поднимается температура воздуха, из-за чего открытие горнолыжных трасс переносится.