В Сочи снова перенесли дату открытия горнолыжных трасс

В горах Сочи поднимается температура воздуха. Открытие горнолыжных трасс снова пришлось перенести

Курорт «Роза Хутор» перенес открытие горнолыжных трасс на 31 декабря. Причиной такого решения стала теплая погода, сообщили в пресс-службе курорта. Синоптики отметили, что это самый теплый декабрь в горах за всю историю наблюдения с 2010 года. Это произошло из-за глобальных аномальных циркуляций в атмосфере Земли, участником которых является и наш регион. «В настоящее время в районе горного кластера Сочи температура воздуха не только не падает в зависимости от высоты, как многие привыкли ожидать, но даже растет. Натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания», — рассказали в пресс-службе. На курорте отметили, что система искусственного оснежения трасс запускается в работу, когда сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие отметку в –1,5°С.

Гости курорта, которые уже приобрели ски-пассы до 30 декабря включительно, получат индивидуальную инструкцию по возврату средств, а также бонусы от курорта. Все праздничные мероприятия, запланированные на новогодний период, пройдут согласно программе, анонсированной ранее.

Гостям, проживающим на курорте до открытия горнолыжных трасс, предоставят скидки на прогулочные билеты и другие развлечения курорта, а также безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».



Чем заняться на курорте, пока закрыты трассы Инфраструктура и сервисы «Роза Хутор» работают бесперебойно: отели, канатные дороги с подъемом на Роза Пик (2320 метров), рестораны, аттракцион «Родельбан», этнопарк «Моя Россия», фермы, «Хаски Хутор», каток, высокогорные качели, подвесной мост, SPA-центры — отдыхать на «Роза Хутор» можно 365 дней в году.



На ледовом катке в будние дни с 9:00 до 11:00 проходят бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. Здесь можно весело и интересно провести время с семьёй, взяв коньки в прокате. Стоимость билета включает вход, прокат коньков, шкафчик для переодевания.



Этнопарк «Моя Россия» — это 11 тематических зданий на территории 3,3 га, иллюстрирующих историю, быт и развлечения разных народов России. В этом увлекательном пространстве объединились культура и традиции, история и открытия, образование и развлечения. Во время посещения этнопарка можно бесплатно поучаствовать в различных шоу и мастер-классах для взрослых и детей: изготовление свечей, ковка изделий, чеканка монет и многое другое.



Сейчас на официальном сайте можно приобрести выгодный комбо-тариф «Зимний день на Роза Хутор» , который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка «Моя Россия» и музея археологии. Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката также представлены на официальном сайте курорта.