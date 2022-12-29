Прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких ЖК

Прокуратура Краснодара провела проверку и нашла нарушения при организации теплоснабжения восьми многоэтажек на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова.

Установлено, что компания «Краснодартеплосеть» не поставляла теплоноситель нужного качества и дома не смогли обеспечить теплоснабжением в соответствии с температурным режимом.

В отношении организации и её руководителя возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Руководителю «Краснодартеплосеть» внесли представление.

Юга.ру писали о проблемах с отоплением в ЖК «Московский» и «Молодежный». Жители жаловались на «еле-еле теплые батареи» и отсутствие горячей воды. В компании ответили, что нарушений нет, а в ЖК налаживали гидравлические режимы тепловых сетей и нормализовали подачу тепла. Но прокуратура выяснила, что проблемы все-таки были.