Прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких ЖК

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Руководителю «Краснодартеплосети» внесли представление за нарушения при организации теплоснабжения

Прокуратура Краснодара провела проверку и нашла нарушения при организации теплоснабжения восьми многоэтажек на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова.

Установлено, что компания «Краснодартеплосеть» не поставляла теплоноситель нужного качества и дома не смогли обеспечить теплоснабжением в соответствии с температурным режимом. 

В отношении организации и её руководителя возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Руководителю «Краснодартеплосеть» внесли представление. 

Юга.ру писали о проблемах с отоплением в ЖК «Московский» и «Молодежный». Жители жаловались на «еле-еле теплые батареи» и отсутствие горячей воды. В компании ответили, что нарушений нет, а в ЖК налаживали гидравлические режимы тепловых сетей и нормализовали подачу тепла. Но прокуратура выяснила, что проблемы все-таки были.

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Прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких ЖК
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