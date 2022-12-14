Поставщик тепла в Краснодаре объяснил отключения в жилых комплексах «Московский» и «Молодежный»

Краснодарский край

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  • © Кадр из фильма «Голова-Ластик» (реж. Дэвид Линч, 1977)
    © Кадр из фильма «Голова-Ластик» (реж. Дэвид Линч, 1977)

13 декабря «Краснодартеплосеть» ответила на жалобы жителей на отключение тепла и горячей воды в многоэтажных домах на Ейском шоссе и улице Московской

«Краснодартеплосеть» ответила на запрос, полученный от Юга.ру 7 декабря. Компанию просили прокомментировать жалобы жителей на проблемы с отоплением и горячей водой в двух районах Краснодара.

«По микрорайону «Московский» выполнена наладка гидравлических режимов тепловых сетей при переходе с летнего на зимний режим, теплоснабжение нормализовано», — заявили сотрудники АО «Краснодартеплосеть». К 5 декабря минимум восемь многоэтажных домов в районе улицы Котлярова неделю оставались без отопления.

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«Котельная работает в штатном режиме по температурному графику. Специалисты АО «Краснодартеплосеть» выехали к жилым домам и зафиксировали показатели на вводе в жилые дома, соответствующие договорным значениям».

Жители ЖК «Молодежный» жаловались на «еле-еле теплые батареи» и отсутствие горячей воды 7 декабря. В тот же день мэрия провела совещание с теплоснабжающими организациями, те заявили, что готовы к холодам. 8 декабря там отключили всю воду и тепло из-за «крупной аварии». 14 декабря житель микрорайона сказал Юга.ру, что неполадку устранили в тот же день.

Сотрудники «Краснодартеплосети» добавили, что за последний месяц количество жалоб на проблемы с отоплением по сравнению с тем же периодом 2021 года не увеличилось.

Как сообщали Юга.ру, 13 декабря в Сочи произошла очередная авария на водопроводе рядом с ЖК «Министерские озера». Его жители посчитали, что оставались без воды 34 дня за 2022 год.

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Поставщик тепла в Краснодаре объяснил отключения в жилых комплексах «Московский» и «Молодежный»
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