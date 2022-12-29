В Новороссийске улицы назвали в честь погибших на СВО бойцов

Власти Новороссийска опубликовали на сайте городской администрации постановления о присвоении наименований новым улицам и переулкам

Часть объектов назвали в честь погибших в ходе СВО местных жителей.

В станице Натухаевской появились улицы Майора Леонида Шаршукова и Старшего прапорщика Мурата Джапарова, а также переулок Старшего матроса Владимира Конова. В посёлке Борисовка теперь есть улицы Старшего Лейтенанта Амбарцума Алексаняна и Капитана 3 ранга Юрия Кукушкина, переулки Старшего Сержанта Юрия Кузнецова, Рядового Данила Капустова, Рядового Григория Жихарева, Рядового Романа Петренко.

В посёлке Верхнебаканском — улицы Ефрейтора Николая Унгурьяна и Ефрейтора Богдана Горуха, в ДНТ «Вагоноремонтник» — улица Капитана 2 ранга Александра Боброва. В Южной Озереевке теперь есть переулок Предрассветный, а в СНТ «Тепловые сети» — переулок Сергея Воропай и улица Сержанта Юрия Сахань.

На карте самого Новороссийска появился проезд Никольский.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре депутаты назвали в честь Жириновского, ДНР и Херсонской области улицы, которых ещё нет.