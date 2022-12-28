В Краснодаре из окна 11 этажа выпал мужчина

В соцсетях 28 декабря появились сообщения о том, что мужчина выпал из окна 11 этажа многоквартирного дома на ул. Восточно-Кругликовской.

В СУ СК России по Краснодарскому краю Юга.ру подтвердили смерть мужчины. Ему было 39 лет. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

«В настоящее время на месте следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.