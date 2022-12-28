В Краснодаре из окна 11 этажа выпал мужчина

Краснодарский край

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    © скриншот из телеграм-канала Краснодар №1|Телетайп https://t.me/tipichkras/23913

Трагедия произошла на ул. Восточно-Кругликовской

В соцсетях 28 декабря появились сообщения о том, что мужчина выпал из окна 11 этажа многоквартирного дома на ул. Восточно-Кругликовской.

В СУ СК России по Краснодарскому краю Юга.ру подтвердили смерть мужчины. Ему было 39 лет. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

«В настоящее время на месте следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее Юга.ру писали, что стало известно о смерти одного из пострадавших при обрушении балкона в Краснодаре в ноябре.

Краснодар Происшествия смерть

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В Краснодаре из окна 11 этажа выпал мужчина
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