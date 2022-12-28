Один из пострадавших при обрушении балкона в Краснодаре умер

Умер мужчина ещё в ноябре, но стало известно об этом только 27 декабря, информацию сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Второй мужчина жив, у него многочисленные травмы. Правоохранители проводят проверку, они оценят в частности качество выполнения строительных работ при возведении многоэтажки.

Напомним, в ноябре Юга.ру писали, что в Краснодаре в ЖК «Западный город» на улице Крылатской, 15 обрушился балкон многоэтажки. По словам местных жителей, двое мужчин начали драться в квартире на третьем этаже. Затем они врезались в стенку балкона, которая не выдержала и упала вместе с ними на припаркованный автомобиль. Пострадавших тогда увезли на скорой помощи.

Ранее Юга.ру также писали об обрушении балкона в Сочи, три человека погибли.