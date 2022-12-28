На Госуслугах запустили приём заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных

Вся Россия

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  • © Изображение пользователя Syda_Productions с сайта depositphotos.com
    © Изображение пользователя Syda_Productions с сайта depositphotos.com

В 2023 году семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие

Выплаты по универсальному пособию предоставляются нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках (до 12 недель), и семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума в регионе или имущество не больше установленного перечня.

Рассматривать заявление начнут с 9 января, но отправить его можно уже сейчас — на Госуслугах открылась специальная форма. Размер зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Пособие заменит для нуждающихся семей пять действующих сегодня мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого или третьего ребёнка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет или от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Можно не обращаться за единым пособием и получать ранее назначенное.

Как заполнить заявление на единое пособие:

  • Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учётной записью. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».
  • Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес.
  • Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами).
  • Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи.
  • Выберите способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении.

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

Как писали Юга.ру, обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату компенсации через Госуслуги. Такая возможность появится в середине 2023 года.

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На Госуслугах запустили приём заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных
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