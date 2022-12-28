В России заморозили 155 тыс. кредитов мобилизованных и членов их семей

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в интервью «Известиям» рассказала, что прогноз по кредитным каникулам для мобилизованных не оправдался. По её словам, на 30 ноября уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных примерно в два раза ниже, чем показывали оценки специалистов в сентябре.

По данным опроса банков, фактически предоставлена реструктуризация по 155 тыс. кредитов военнослужащих и членов их семей на общую сумму 58,8 млрд рублей.

Напомним, 4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине. Документ предусматривает заморозку задолженности на опредёленный заёмщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.

Ранее стало известно, что военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц. Оно распространяется на один объект из перечисленных: квартира или комната; жилой дом, гараж или машино-место, иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности.