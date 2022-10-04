В России одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Объясняем, как их оформить
Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей
Документ предусматривает заморозку задолженности на опредёленный заёмщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.
Кто может получить кредитные каникулы?
Право имеют военнослужащие, призванные на службу по мобилизации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу. Аналогичное право получают и члены их семей.
По каким займам можно получить кредитные каникулы?
Это касается всех кредитов и займов, взятых до начала участия в СВО или до дня мобилизации.
А именно:
- ипотеки, в том числе семейной и социальной;
- потребительских кредитов;
- кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса;
- займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах;
- займов в микрофинансовых организациях.
На время кредитных каникул не будут начислять пени и штрафы, приостановят исполнительное производство по взысканию кредита, банк не вправе продать залоговое имущество гражданина.
Как оформить кредитные каникулы?
Каникулы не предоставляются автоматически. Для их оформления нужно подать обращение в ту организацию, где оформлен кредит. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после её окончания.
Обратиться за отсрочкой можно в любой момент, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода — 21 сентября текущего года. Потребуется предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то отсрочка считается действительной. Каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после его окончания.
В случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространяется и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации. Однако не указывается, о каких именно увечьях идёт речь. В стандартных кредитных договорах обычно говорится о I и II группах инвалидности.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что 30 сентября начали принимать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих.
«Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
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Ранее стало известно, что военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц. Это распространяется на один объект из перечисленных: квартира или комната; жилой дом, гараж или машино-место, иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности.
Как писали Юга.ру, предприятия Краснодарского края увеличат производство товаров первой необходимости для участников спецоперации. Фонд развития промышленности региона возобновил программу льготного заемного финансирования.
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