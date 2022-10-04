В России одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Объясняем, как их оформить

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей

Документ предусматривает заморозку задолженности на опредёленный заёмщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.

Кто может получить кредитные каникулы?

Право имеют военнослужащие, призванные на службу по мобилизации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу. Аналогичное право получают и члены их семей.

По каким займам можно получить кредитные каникулы?

Это касается всех кредитов и займов, взятых до начала участия в СВО или до дня мобилизации.

А именно:

  • ипотеки, в том числе семейной и социальной;
  • потребительских кредитов;
  • кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса;
  • займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах;
  • займов в микрофинансовых организациях.

На время кредитных каникул не будут начислять пени и штрафы, приостановят исполнительное производство по взысканию кредита, банк не вправе продать залоговое имущество гражданина.

Как оформить кредитные каникулы?

Каникулы не предоставляются автоматически. Для их оформления нужно подать обращение в ту организацию, где оформлен кредит. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после её окончания.

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Обратиться за отсрочкой можно в любой момент, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода — 21 сентября текущего года. Потребуется предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то отсрочка считается действительной. Каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после его окончания.

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В случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространяется и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации. Однако не указывается, о каких именно увечьях идёт речь. В стандартных кредитных договорах обычно говорится о I и II группах инвалидности.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что 30 сентября начали принимать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих.

«Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

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Ранее стало известно, что военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц. Это распространяется на один объект из перечисленных: квартира или комната; жилой дом, гараж или машино-место, иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности.

Как писали Юга.ру, предприятия Краснодарского края увеличат производство товаров первой необходимости для участников спецоперации. Фонд развития промышленности региона возобновил программу льготного заемного финансирования.

Банки Деньги Кредитование Частичная мобилизация для СВО

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