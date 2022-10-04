В России одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Объясняем, как их оформить

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей

Документ предусматривает заморозку задолженности на опредёленный заёмщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.

Кто может получить кредитные каникулы?

Право имеют военнослужащие, призванные на службу по мобилизации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу. Аналогичное право получают и члены их семей.

По каким займам можно получить кредитные каникулы?

Это касается всех кредитов и займов, взятых до начала участия в СВО или до дня мобилизации.

А именно:

ипотеки, в том числе семейной и социальной;

потребительских кредитов;

кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса;

займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах;

займов в микрофинансовых организациях.

На время кредитных каникул не будут начислять пени и штрафы, приостановят исполнительное производство по взысканию кредита, банк не вправе продать залоговое имущество гражданина.

Как оформить кредитные каникулы?

Каникулы не предоставляются автоматически. Для их оформления нужно подать обращение в ту организацию, где оформлен кредит. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после её окончания.