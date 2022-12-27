Прокурор Кубани сообщил, что автобус к школе № 17 в Краснодаре приезжает без опозданий. Школьники жаловались на часовые ожидания
Прокурор Краснодарского края рассказал о нарушениях в работе общественного транспорта
27 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провел онлайн-конференцию для СМИ. Он ответил редакции Юга.ру на вопрос о проблемах с задержками автобусов на маршруте № 32. Его изменили для заезда к школе № 17, куда в сентябре 2022 года направили первоклассников, не попавших в школы № 102 и 104 Губернского микрорайона. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Табельский сказал, что в сентябре краевая прокуратура проверила услуги перевозчиков, работающих у школ в Прикубанском округе. Маршрутом № 32 к школе № 17 по улице Крузенштерна занимается ООО «Русавтопром-Кубаньтранс».
Проверка подтвердила «длительное ожидание гражданами указанного автотранспорта, в том числе в виду его поломок из-за ненадлежащего контроля технического состояния машин».
Прокуратура приняла меры к устранению нарушений. Табельский заявил, что сейчас транспорт на маршруте № 32 исправен и не задерживается.
За 2022 год Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта:
Еще прокурор рассказал о проверках безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок. Он сообщил, что в Краснодаре в 2022 году обнаружили автобусы без огнетушителей, видеокамер и «средств информирования лиц с ограниченными возможностями». Табельский сказал, что нарушения устранены.
«В результате принятых краевой прокуратурой мер отремонтированы дороги и обеспечено надлежащее количество автобусов на семи городских маршрутах, что позволило пресечь длительное ожидание общественного транспорта», — добавил Табельский.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в 2023 году обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев.