27 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провел онлайн-конференцию для СМИ. Он ответил редакции Юга.ру на вопрос о проблемах с задержками автобусов на маршруте № 32. Его изменили для заезда к школе № 17, куда в сентябре 2022 года направили первоклассников, не попавших в школы № 102 и 104 Губернского микрорайона. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Табельский сказал, что в сентябре краевая прокуратура проверила услуги перевозчиков, работающих у школ в Прикубанском округе. Маршрутом № 32 к школе № 17 по улице Крузенштерна занимается ООО «Русавтопром-Кубаньтранс».

Проверка подтвердила «длительное ожидание гражданами указанного автотранспорта, в том числе в виду его поломок из-за ненадлежащего контроля технического состояния машин».

Прокуратура приняла меры к устранению нарушений. Табельский заявил, что сейчас транспорт на маршруте № 32 исправен и не задерживается.