«Водитель сказал, что завтра за нами вообще никто не приедет». Краснодарские дети, которым не хватило мест в ближайшей школе, ждут автобус по несколько часов

К двум школам в Прикубанском округе Краснодара нет дороги. Дети ежедневно ждут автобусы по часу, сидя на асфальте

Напомним, с 1 сентября в Краснодаре заработала новая школа на улице Адмирала Крузенштерна — №17-Ф. Туда пошли первоклассники, которым не хватило мест в школах №102 и №104 Губернского микрорайона.

Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с зачислением в школы № 102 и 104.: Некоторым детям так и не хватило мест

С приближением учебного года возникла проблема — дорога в школу. К школе №17-Ф не ходил общественный транспорт, а тротуары были в плохом состоянии. Позже там сделали гравийную дорогу и с 1 сентября запустили новый автобус № 91. Также в мэрии скорректировали схему движения автобусов №32 и №78. Теперь они должны подъезжать к новой школе №102-Ф на улице Конгрессной. Но в реальности все оказалось не совсем так. В соцсетях родители стали жаловаться, что автобусы не ходят по графику, а на остановках около школ нет даже лавочек. Дети ждут автобусы по часу и сидят на бордюрах.

В пресс-службе мэрии Краснодара ответили, что вопрос установки павильона прорабатывают. Также там добавили, что в часы пик интервал движения автобусов составляет 10-15 минут. В дневной интервал — 20 минут. Днем 14 сентября один из автобусов сошел с линии из-за технической неисправности, поэтому интервал движения увеличился и составил около 30 минут.

Юга.ру связались с родителями школьников и узнали, как дети добираются на занятия и с какими проблемами сталкиваются.

Переполненные автобусы Максим — папа ученика школы №17-Ф рассказал, что добираться до учебного заведения на автобусе №91 очень проблематично. Помимо школьников на нем ездят и обычные горожане: «Автобус едет битком забитый с ЖК «Любимово». Автобус не школьный, а обычный городской маршрут. Все первоклассники едут в школу к 8:30 и, соответственно, все пытаются уехать в одно и то же время. Обратно со школы такая же история — все в одно и то же время заканчивают обучение и едут в переполненном автобусе». По словам мужчины, власти обещали наладить работу транспорта и в часы пик выпускать на линию сразу несколько автобусов. Но этого так и не сделали. «Поэтому наша семья приняла решение купить электросамокат и пока позволяет погода ездить на нем в школу, хотя и это непростая задача. Узкие пешеходные дороги с большим количеством людей и периодически нападают стаи собак. А по проезжей части с ребёнком ездить опасно. Выживаем как можем называется», — добавил отец школьника.

Водителям не выгодно Наталья — мама учеников 9 и 2 класса школы №102-Ф. Она рассказала, что 14 и 13 сентября её дети ждали автобус №32 полтора часа, но так и не дождались. Женщине пришлось отпроситься с работы и ехать за ними самой. «Звонили представителю перевозчика вчера, нам нахамили. Сказали, что маршрут не выгоден. А сегодня водитель, который приехал за нами на маршрутке с утра, сказал, что завтра за нами вообще никто не приедет, потому что он посчитал, что ему не выгодно», — рассказала Наталья. Другая мама — Анастасия, сказала, что сегодня утром прождала автобус больше полутора часов. Она отвела детей к первому уроку и в 7:50 пришла на остановку, чтобы поехать домой. В 9:20, когда автобуса еще не было, она решила позвонить в компанию-перевозчик. Но там женщине не ответили, сколько еще придется ждать. Также она объяснила, что дети, не могут пойти домой пешком из-за отсутствия тротуаров.

Нет прямой дороги В районе школы находятся несколько жилых комплексов и поселки. Ксения, которая собирает подписи за школьный автобус, рассказала, что от учебного учреждения до населенных пунктов есть прямой маршрут, но проезжей части там нет: «Он от реки занимает всего 800 метров, плюс нужно построить мост длиной до 10 метров. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства говорят, что к проектированию дороги приступят только не раньше 2025 года. Поэтому наши дети вынуждены ехать 10 км по объездной». В мэрии сказали, что в районе школы №102-Ф планируют построить дорогу. Она будет длиной в 1.21 км, тротуарами, остановками и уличным освещением. На строительство хотят потратить 130 млн рублей. Но когда это будет — неизвестно.