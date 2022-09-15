«Водитель сказал, что завтра за нами вообще никто не приедет». Краснодарские дети, которым не хватило мест в ближайшей школе, ждут автобус по несколько часов
К двум школам в Прикубанском округе Краснодара нет дороги. Дети ежедневно ждут автобусы по часу, сидя на асфальте
Напомним, с 1 сентября в Краснодаре заработала новая школа на улице Адмирала Крузенштерна — №17-Ф. Туда пошли первоклассники, которым не хватило мест в школах №102 и №104 Губернского микрорайона.
Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с зачислением в школы № 102 и 104.:
С приближением учебного года возникла проблема — дорога в школу. К школе №17-Ф не ходил общественный транспорт, а тротуары были в плохом состоянии. Позже там сделали гравийную дорогу и с 1 сентября запустили новый автобус № 91. Также в мэрии скорректировали схему движения автобусов №32 и №78. Теперь они должны подъезжать к новой школе №102-Ф на улице Конгрессной.
Но в реальности все оказалось не совсем так. В соцсетях родители стали жаловаться, что автобусы не ходят по графику, а на остановках около школ нет даже лавочек. Дети ждут автобусы по часу и сидят на бордюрах.
В пресс-службе мэрии Краснодара ответили, что вопрос установки павильона прорабатывают. Также там добавили, что в часы пик интервал движения автобусов составляет 10-15 минут. В дневной интервал — 20 минут. Днем 14 сентября один из автобусов сошел с линии из-за технической неисправности, поэтому интервал движения увеличился и составил около 30 минут.
Юга.ру связались с родителями школьников и узнали, как дети добираются на занятия и с какими проблемами сталкиваются.
Переполненные автобусы
Максим — папа ученика школы №17-Ф рассказал, что добираться до учебного заведения на автобусе №91 очень проблематично. Помимо школьников на нем ездят и обычные горожане:
«Автобус едет битком забитый с ЖК «Любимово». Автобус не школьный, а обычный городской маршрут. Все первоклассники едут в школу к 8:30 и, соответственно, все пытаются уехать в одно и то же время. Обратно со школы такая же история — все в одно и то же время заканчивают обучение и едут в переполненном автобусе».
По словам мужчины, власти обещали наладить работу транспорта и в часы пик выпускать на линию сразу несколько автобусов. Но этого так и не сделали.
«Поэтому наша семья приняла решение купить электросамокат и пока позволяет погода ездить на нем в школу, хотя и это непростая задача. Узкие пешеходные дороги с большим количеством людей и периодически нападают стаи собак. А по проезжей части с ребёнком ездить опасно. Выживаем как можем называется», — добавил отец школьника.
Водителям не выгодно
Наталья — мама учеников 9 и 2 класса школы №102-Ф. Она рассказала, что 14 и 13 сентября её дети ждали автобус №32 полтора часа, но так и не дождались. Женщине пришлось отпроситься с работы и ехать за ними самой.
«Звонили представителю перевозчика вчера, нам нахамили. Сказали, что маршрут не выгоден. А сегодня водитель, который приехал за нами на маршрутке с утра, сказал, что завтра за нами вообще никто не приедет, потому что он посчитал, что ему не выгодно», — рассказала Наталья.
Другая мама — Анастасия, сказала, что сегодня утром прождала автобус больше полутора часов. Она отвела детей к первому уроку и в 7:50 пришла на остановку, чтобы поехать домой. В 9:20, когда автобуса еще не было, она решила позвонить в компанию-перевозчик. Но там женщине не ответили, сколько еще придется ждать. Также она объяснила, что дети, не могут пойти домой пешком из-за отсутствия тротуаров.
Нет прямой дороги
В районе школы находятся несколько жилых комплексов и поселки. Ксения, которая собирает подписи за школьный автобус, рассказала, что от учебного учреждения до населенных пунктов есть прямой маршрут, но проезжей части там нет:
«Он от реки занимает всего 800 метров, плюс нужно построить мост длиной до 10 метров. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства говорят, что к проектированию дороги приступят только не раньше 2025 года. Поэтому наши дети вынуждены ехать 10 км по объездной».
В мэрии сказали, что в районе школы №102-Ф планируют построить дорогу. Она будет длиной в 1.21 км, тротуарами, остановками и уличным освещением. На строительство хотят потратить 130 млн рублей. Но когда это будет — неизвестно.
Мы сами должны думать, как добираться
Ольга — мама двоих детей, которые учатся в разных школах. Старшая дочь обучается в школе №99 в Немецкой деревне. На занятия и обратно домой их развозит школьный автобус. А младшего ребенка отдали в школу №102-Ф, потому что там мало детей и первая смена.
«Когда построили школу на Конгрессной и наши поселки территориально отнесли к ней, все родители были очень рады и благодарны. Но сразу встал вопрос как туда добираться. Потому что объективно школа построена в поле. Не было ни дорог, ни тропинок»,— сказала Ольга.
В марте этого года она обратилась в городской дептранс и там сказали, что вопрос подвоза рассматривают. Но когда начался прием документов в школу, то родителей предупреждали, что подвоза не будет:
«С этого момента я стала писать в разные инстанции, включая прокуратуру. Получив первый отказ в организации подвоза, я позвонила исполнителю в дептранс. Где Елизавета (исполнитель) мне сказала, что мы и наши дети должны сами думать, как добираться до школы. А давать подвоз нерационально. При этом, наши аргументы, что к школе нет ни дорог, ни тротуаров, её не впечатлили».
Когда в мэрии сообщили, что маршрут автобуса №32 изменят, родители обрадовались и подумали, что на этом их проблемы закончатся. Но ещё летом они решили проследить за движением транспорта и заметили, что ходит он крайне редко, автобусы находятся в плохом состоянии, а водители часто нарушают правила дорожного движения.
«Более того, маршрутка не заезжает на остановочный комплекс и детям надо переходить оживленную трассу и ждать на другой стороне на обочине. Оборудованной остановки там нет. Мне приходится отвозить сына в школу, а потом ехать на работу. А что делать? Я много раз видела, как автобусы не заезжают к школе, а разворачиваются на Конгрессной и уезжают», — добавила Ольга.
Женщина обсуждала эту проблему с директором школы Романом Капрановым. По её словам, он ответил, что ему это не интересно и подавать заявку на организацию подвоза детей он не будет.
Родители учеников неоднократно писали письма в городскую администрацию и прокуратуру. Но там отвечают, что для подвоза учеников скорректировали маршрут автобуса №32, а школьный автобус не могут пустить, так как учебное заведение находится в границах города.