В Краснодаре проезд в муниципальном транспорте подорожает до 35 рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Проект постановления о том, что стоимость проезда в краснодарском общественном транспорте станет выше, опубликовали на портале городской администрации. Даты изменений в нём нет

В Краснодаре мэрия планирует увеличить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте с 30 до 35 руб. Проект постановления главы города Андрея Алексеенко опубликован на официальном портале. Сроки повышения стоимости проезда в документе не установлены. По информации источников «Коммерсантъ-Черноморье», это может произойти 2 июля. 

В январе 2021 года проезд подорожал в маршрутках Краснодара. Частные пассажироперевозчики подняли цену до 35 рублей. 

В апреле 2022 года администрация Краснодара сначала заявила о подорожании проезда до 35 рублей в муниципальном транспорте, потом отложила это решение на несколько месяцев. В КТТУ тогда сообщили, что планируют найти дополнительные источники финансирования.

Урбанист Мирослав Валькович в своём телеграм-канале посчитал, что после повышения проезда КТТУ будет получать больше 500 млн. рублей в год. Автор канала запустил опрос, на кого правильнее всего будет возложить эту сумму. 

Недавно Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют развивать трамвайную сеть. Власти анонсировали строительство ещё одного трамвайного депо в Краснодаре.

Андрей Алексеенко Краснодар Трамвай Цены

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