Начались съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой»

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  • © Изображение пресс-службы Ростелеком
    © Изображение пресс-службы Ростелеком

Видеосервис Wink покажет остросюжетный сериал «Выжить любой ценой» весной 2023 года

27 декабря пресс-служба «Ростелекома» сообщила запуске съемок комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» (16+). Весной будущего года его эксклюзивно покажет Wink.

В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. 10-серийный проект снимают кинокомпания «Вселенная кино» и «НМГ Студия». Сериал войдет в линейку Wink Originals.

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По сюжету, оперуполномоченный подмосковного ОВД (Яглыч) обнаружил проблемы с алкоголем, депрессию и сложную ситуацию в семье. Описание сериала гласит:

«Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора».

«Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. «Выжить любой ценой» — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться», — сказал продюсер Андрей Шишканов об идее сериала.

«Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», — прокомментировал Яглыч своего персонажа.

Сборы российских кинотеатров упали на 56-70%:

«Редко, когда кино начинают снимать с первой сцены в сценарии, но в этот раз был именно этот случай. Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — рассказал режиссер Михаил Поляков.

В пресс-службе «Ростелекома» подчеркнули, что в первый съемочный день был ледяной дождь, и уличные съемки проходили при температуре −14°C.

Интернет Кино Ростелеком Телевидение

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