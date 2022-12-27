Пиаром мэра Краснодара займётся известный в городе шоумен

Краснодарский край

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  • © скриншот видео ютуб-канала «Название по умолчанию» https://www.youtube.com/watch?v=QnQm-Qw_Ok8
    © скриншот видео ютуб-канала «Название по умолчанию» https://www.youtube.com/watch?v=QnQm-Qw_Ok8

Решение приняли на заседании Гордумы 27 декабря

В Краснодаре на должность директора департамента информационной политики утвердили Павла Лаврентьева.

Новость о его возможном назначении ещё вчера взбудоражила городские паблики. Дело в том, что нового чиновника в медиа-кругах знают давно.

Журналисты знакомы с Павлом по его работе на местных телеканалах, а горожане могут узнать в нём ведущего своей свадьбы или корпоратива. В соцсетях утверждают, что Лаврентьев в 2017 году был тамадой на всем известной свадьбе дочери экс-судьи Елены Хахалевой.

«С 2015 по 2020 гг. занимал руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе в АО «Сочи-Парк», — сообщили в мэрии.

В 2022 году Лаврентьев был замечен в роли представителя компании-инвестора, которая предлагала поставить на берегу Кубани в ЮМР «Колесо обозрения». Местные жители высказывались против, на встрече с ними Лаврентьев пытался доказать, что проект нужен и в ходе горячих споров даже предложил одному из присутствующих пари на «бутылочку хорошего коньяка». Соответствующая видеозапись есть в сети.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре назначили двух вице-мэров. Один из них в прошлом году заработал 13 млн.

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