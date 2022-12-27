Пиаром мэра Краснодара займётся известный в городе шоумен
Решение приняли на заседании Гордумы 27 декабря
В Краснодаре на должность директора департамента информационной политики утвердили Павла Лаврентьева.
Новость о его возможном назначении ещё вчера взбудоражила городские паблики. Дело в том, что нового чиновника в медиа-кругах знают давно.
Журналисты знакомы с Павлом по его работе на местных телеканалах, а горожане могут узнать в нём ведущего своей свадьбы или корпоратива. В соцсетях утверждают, что Лаврентьев в 2017 году был тамадой на всем известной свадьбе дочери экс-судьи Елены Хахалевой.
«С 2015 по 2020 гг. занимал руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе в АО «Сочи-Парк», — сообщили в мэрии.
В 2022 году Лаврентьев был замечен в роли представителя компании-инвестора, которая предлагала поставить на берегу Кубани в ЮМР «Колесо обозрения». Местные жители высказывались против, на встрече с ними Лаврентьев пытался доказать, что проект нужен и в ходе горячих споров даже предложил одному из присутствующих пари на «бутылочку хорошего коньяка». Соответствующая видеозапись есть в сети.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре назначили двух вице-мэров. Один из них в прошлом году заработал 13 млн.