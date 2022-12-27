Пиаром мэра Краснодара займётся известный в городе шоумен

В Краснодаре на должность директора департамента информационной политики утвердили Павла Лаврентьева.

Новость о его возможном назначении ещё вчера взбудоражила городские паблики. Дело в том, что нового чиновника в медиа-кругах знают давно.

Журналисты знакомы с Павлом по его работе на местных телеканалах, а горожане могут узнать в нём ведущего своей свадьбы или корпоратива. В соцсетях утверждают, что Лаврентьев в 2017 году был тамадой на всем известной свадьбе дочери экс-судьи Елены Хахалевой.