В Адыгее закончили реконструкцию Краснодарского водохранилища

Адыгея, Краснодарский край

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  • Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Работы шли 4 года и обошлись более чем в 460 млн рублей

В Адыгее закончили реконструкцию Хатукайской долины. Работы начали в 2018 году специалисты Центррегионводхоза. За четыре года на ремонт направили 466 млн рублей.

В пресс-службе Росводресурсов рассказали, что реконструкция долины поможет понизить уровень грунтовых вод до проектных параметров. В дальнейшем это позвлит избежать подтоплений в ауле Хатукай. Кроме того, там восстановили пропускную способность дренажных каналов и установили систему мониторинга. С её помощью будут отслеживать уровни подземных вод в долине Хатукай и оценивать эффективность работы дренажных каналов. 

От исправности технического состояния инженерных сооружений Краснодарского водохранилища зависит безопасность жителей аула Хатукай, хуторов Набережный, Свободный и Водный. Там проживают около 5,4 тыс. человек. Общая площадь территории, подверженной затоплениям и подтоплениям, составляет 3 тыс. 800 гектаров.

Как писали Юга.ру, в 2020 году уровень воды в Краснодарском водохранилище упал ниже «мертвого» и составил 25,67 метра. Это на 18 см ниже уровня, при котором возможна нормальная эксплуатация сооружения. Посмотреть на водохранилище с высоты птичьего полета можно здесь

Краснодарское водохранилище

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