В Анапе появится Императорский сквер с амфитеатрами и скульптурами. Рассказываем о проекте

Краснодарский край

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  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single

Строительство у берега моря планируют начать в 2023 году

В администрации Анапы представили проект Императорского парка. Для реализации выбрали территорию от Супсехского шоссе до береговой линии, завершать прогулку посетители по задумке должны на смотровой площадке с видом на море. Площадь зоны отдыха по проекту — около 30 га, работы планируют начать в 2023 году.

«Концепция парка отражает богатую историю Анапы, в том числе связанную с присвоением ей императором Николаем I статуса города, и создает предпосылки к размещению здесь муниципального культурно-делового центра Русского географического общества», — сообщили в телеграм-канале в мэрии.

«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»:

На рекреационной территории должны построить сеть пешеходных и велодорожек, спортивные и детские площадки, создать искусственные водоёмы для сбора дождевой воды, амфитеатры, беседки для отдыха и установить скульптуры исторических личностей, которые связаны с географическими открытиями.

  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
  • © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single
    © эскиз из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/7483?single

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе открыли Северный обход. Он сократит дорогу к морю на полтора часа.

Анапа Курорты и туризм отдых Парки Черное море

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