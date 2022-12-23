В Анапе появится Императорский сквер с амфитеатрами и скульптурами. Рассказываем о проекте
Строительство у берега моря планируют начать в 2023 году
В администрации Анапы представили проект Императорского парка. Для реализации выбрали территорию от Супсехского шоссе до береговой линии, завершать прогулку посетители по задумке должны на смотровой площадке с видом на море. Площадь зоны отдыха по проекту — около 30 га, работы планируют начать в 2023 году.
«Концепция парка отражает богатую историю Анапы, в том числе связанную с присвоением ей императором Николаем I статуса города, и создает предпосылки к размещению здесь муниципального культурно-делового центра Русского географического общества», — сообщили в телеграм-канале в мэрии.
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»:
На рекреационной территории должны построить сеть пешеходных и велодорожек, спортивные и детские площадки, создать искусственные водоёмы для сбора дождевой воды, амфитеатры, беседки для отдыха и установить скульптуры исторических личностей, которые связаны с географическими открытиями.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе открыли Северный обход. Он сократит дорогу к морю на полтора часа.